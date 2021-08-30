【政府工／公務員／政府職位空缺／搵工】新一輪政府工空缺又有消息啦！繼上次民政事務局聘請月薪高達6萬多的媒體主任，今次公務員事務局 又高薪聘請一級訓練主任，頂薪可去到$73,775，而且學歷門檻只需大學畢業即可。亦有另外8份低門檻政府筍工，正考慮轉工或求職的你不妨一試！



（資料圖片）

想應徵政府工的求職者需要注意的是，《基本法》測試（BLT）成績要求，會根據不同職位的學歷要求而有所不同。例如要求學位或專業程度的公務員職位，BLT及格是必要入職條件；而只要求中學學歷或以下的公務員職位，BLT成績只會用作參考。某些職位亦會要求求職者在綜合招聘考試（CRE）取得特定成績。以下9份政府工之中亦有不同要求，大家要仔細看清楚自己是否符合條件。

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職場新鮮人，可瞄準一些不需經驗的工作，例如環境保護督察或行政助理。如果已經工作數年，是時候爭取更高薪的工作，如訓練主任 、系統分析程序編製員等。

※ 以上資料只供參考，一切以官方公布為準



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同場加映︰AO/EO公務員9月招聘！CRE試/基本法試申請懶人包 過來人分享心得

【公務員／公務員招聘／綜合招聘考試／CRE】公務員事務局宣布綜合招聘考試（CRE）及《基本法》測試（BLT）暫定於2021年10月2日及9日舉行。

綜合招聘考試（CRE）一向被視為公務員入場券，因為部分學位或專業程度公務員職位均會要求申請人於CRE的英文運用及中文運用兩張試卷取得二級或一級成績，以符合有關職位的語文能力要求。以近期職位空缺為例，入境事務主任及二級助理館長均要求申請人需具CRE中英文運用一級或二級成績。

由於2021年8月6日起刊登的公務員職位招聘，均新增需在《基本法》測試（BLT）取得及格成績的入職條件，變相申請人必須於BLT取得及格成績才會獲考慮聘用。若申請人未曾應考或未獲及格成績，仍可申請相關職位，但將會被安排在招聘過程中參加BLT。

公務員事務局宣布，綜合招聘考試（CRE）及《基本法》測試（BLT）由即日起至8月20日接受報名。（資料圖片）

因此若你有意應考公務員職位，便需要預備投考以上兩個考試！CRE中包括三份考卷，分別為英文運用、中文運用及能力傾向測試，前兩者評核語文能力、後者則評核推理能力。

公開試指定成績可被接納為等同CRE考試成績，加上各公務員職位要求有所不同，申請人可以報考全部、任何一張或任何組合的試卷，大家不妨先確定欲投考之公務員職位的要求及所獲的公開試成績，再決定所需報考的試卷。三份試卷的達標成績均永久有效。

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CRE及BLT於香港舉行外，亦會在12月於北京及六個海外城市舉行，詳情可參閱公務員事務局網頁。

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