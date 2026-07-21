大便浮油是胰臟癌先兆？醫生解構「脂肪便」3大成因與伴隨症狀

大便可以反映人的健康狀況，就算是年輕人也不能忽視。尤其有時大便有層油出現，而且傳來惡臭，就不得不留意。台灣醫師就曾發表長文分析大便又油又臭的成因，指大便若有油而且出現其他徵狀，就有可能是胰臟癌先兆。



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台灣醫師黃軒經常在FB專頁分享醫學常識，他就以「大便，怎麼一直油油的？」發題，指大家在日常生活中，偶爾會遇到的自己大便「又油又臭」，其實這種情況叫「脂肪便」，即指大便中含有過多的未消化脂肪，使得糞便看起來鬆散、泡沫狀而充滿黏液，並在水面形成一層油膜，而經常大便浮油會散發出特別難聞的臭味，並伴隨著腹痛、腹脹、下痢等不適症狀。大便浮油，不一定是有病的表現，有時候可能只是飲食不當或消化不良的原因。

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黃醫師更列舉大便浮油的3大原因

1.吃太多油

進食太多難以消化的脂肪、纖維或草酸鉀含量高的食物，如堅果、高脂肪的魚、人造脂肪、精油、椰子和棕櫚油、全麥產品等，這些食物都會增加脂肪在小腸的負擔，導致部分脂肪未被吸收而排出。此外，「過度飲酒」也會影響胰臟分泌消化酵素，減少脂肪的分解。

2. 消化系統出毛病

一些影響胰臟、肝臟、膽囊或小腸功能的疾病，如胰臟炎、胰臟癌、囊性纖維化、腎臟損傷或衰竭、肝臟損傷或衰竭、副甲狀腺功能減退、膽囊癌、膽結石或手術後併發症、糖尿病、胃腸道細菌感染等，都會影響胰臟分泌消化酵素或膽汁酸，或者造成小腸吸收障礙，使得脂肪無法正常被消化和吸收。

3. 食物過敏

一些人對於某些食物成分有過敏或不耐受的反應，如「乳糜瀉」是對小麥穀蛋白或其他穀物類似蛋白質的自體免疫反應，會造成小腸黏膜受損，影響吸收功能。

如何可以減少大便的浮油呢？ 黃醫師認為首先要調整飲食，減少食用高脂肪、高纖維或高草酸鉀的食物，選擇清淡易消化的食物，如粥、瘦肉、雞蛋、蔬菜等，而且-避免食用辛辣刺激、生冷油腻的食物，並注意咀嚼充分，增加唾液分泌，幫助消化。此外也要適量補充水分，以防止脫水和便秘。

雖說大便浮油不一定是病，是若持續出現，或者伴隨腹痛、腹脹、下痢、消瘦、黃疸等病徵，那就有可能是嚴重的消化系統疾病或胰臟癌的早期徵兆，該及早求醫。