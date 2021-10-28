戀愛心理｜追到手就變淡甚至做愛後即分手？拆解男生「溝女」心態

常常有人感到非常困惑；為什麼自己的伴侶總是「交往前是一個人，交往後是另外一個人」？明明交往前（或剛開始交往）那麼體貼，為什麼漸漸地他就變得沒心了？為什麼主動傳訊息的頻率減低了？為什麼他不來接送我了？



當然，親密關係本來就會一直變化，交往時間久後，化學變化一定會跟一開始不一樣。來看看「簡單心理」的資料，為何有人在把對象追到手後，就迅速冷掉的原因吧！

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撩別人、追求他人，會給自己滿足感

想要撩動對方的時候，感覺好像每天的生活都存在著一個目標——那就是追求對方。會積極關注對方的動態，然後收到一些積極的回應就會覺得很有滿足感。達爾文在《物種起源》中也提到一個概念，性選擇，意思就是在性魅力不同的個體會獲得不同的交配權，所以性魅力更大的個體更可能繁殖更多的後代。

而性魅力是會被生理以及社會文化建構所影響的一個主觀感受，這一感受會被年齡，生理特徵，文化背景，社會經濟狀態，個人經濟狀態，心理成熟度，氣質，個人性認知（性取向，性別身份，性經歷），社會文化，情感經歷等一系列因素所影響，所以這也決定了個人對自己性魅力的認知會處於一個不斷變化的動態中。這種非穩態的狀態會讓很多人陷入到一種對自己魅力的不確定中，所以一些人會在這種不確定中追求著其他人的認可，從而降低內心的焦慮感，達到自信心的滿足。

「性魅力」也是在撩人過程中直接起到作用的一個因素，當然也是最直接受撩人結果影響的。當追求成功後，個人對於自己的性魅力會感受到一種直接的肯定，這也會帶動整體自信心，焦慮的降低，是一種積極的心理體驗。如果撩動的對象又是被認為是「難度很高」，比如清高，孤傲，矜持，或者是存在著某種障礙，比如權力等級（學校，公司，社會等權力等級體系），種族，階級（經濟）等級差異，那獲得的自我滿足感就會更加強烈。

因此，對於一些人而言，撩的過程並不在於獲得對方，只是享受撩動後所獲得那種自我心理滿足，那種對自己性魅力肯定的體驗。

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追求的過程，會帶來一種持續的情感體驗

一些人會感受到在這個過程中，每天的生活好像有了一個重點，那就是要撩動對方。這其實對一些人而言，會是挺有意義的一件事，尤其在對那些當前的現實生活已經平靜很久，並無新的短期目標的人來說，這樣的一個行為會帶來整體行動力的一種喚醒。在追的過程，會讓一些人乏味的生活增加幾分趣味。

撩人的過程，是一種安全狀態

這是很有趣的一個心理感受。

撩人的過程是一種未定的關係狀態，但是這種關係狀態又由於不需要承擔關係所帶來的責任和束縛，所以對一些人而言，在這個過程中會體驗到比撩動後更安全的心理體驗。一旦確認關係後，需要面對的是是否要在一起。而在一起總是存在著各種各樣的問題，會帶來焦慮。尤其是，對於那些只享受撩，而不在意結果的人來講，撩動則意味著更多的麻煩。因此，對他們來說，反而撩不動卻是最安全的狀態。

當然，對於存在著迴避型依戀特點的人來講，撩的過程也是遠比確立關係要安全很多，畢竟不存在關係的話，那就無從談起關係破裂了。

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撩的過程，還會伴隨著個人的美好幻想

在撩的過程，由於對對方的不了解和關係的不確定，個人會無意識地對於對方以及未來這個關係附加一些幻想的成分。這些幻想的成分會賦予更多的動力以及更愉快的情感體驗。但是，一旦當對方積極回應後，這種幻想就面臨著破碎的風險，因為現實終歸是現實。

追求困難的對象，會帶來更高的快感

有人認為，男性天性是狩獵者， 他們喜歡自己去追逐獵物、捕獲獵物； 越是怎麼追都追不上的獵物， 越能激發男人的競爭本能，讓他們保持興致勃勃。高風險項目的成功會帶來強烈的自信心滿足，而撩那些困難的對象則會激發起高動力去追求這個強烈刺激。就像一群小孩放鞭炮一樣，敢於以危險的方式去燃放的孩子總會獲得比其他孩子更多的群體認可，所以這群小孩爭相以危險方式燃放。

總的來說，人類的心理終歸是複雜的；剛交往時天天甜蜜蜜，當激情褪去，兩人是否能在平淡中安然無恙？尤其是當彼此激情消退過後，現實的情況會逐漸沖淡美好的戀愛氛圍，讓雙方開始認清彼此的差異，這正是考驗兩人是否能長久交往的第一道難關......

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】