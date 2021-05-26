不傳訊息的戀愛會走得更順？想伴侶更愛你　這些情況別炸對方機了

撰文： 正向戀愛學 最後更新日期： 2021-05-26 11:02

遇到分手後想挽回、曖昧中想進一步、男友變冷淡想回溫的女生，心裡常常急得像熱鍋上的螞蟻，每天傳訊息給對方、想方設法吸引對方注意，看到訊息互動通常都是女生傳了好多句，男生才會一兩句或已讀不回。這時候我通常都會請女生緩一緩，先不要傳訊息給對方一陣子。

每個人情況不一樣，但通常我會建議一週以上，兩週以內，如果是特殊狀況，我就會建議更久都不要主動找對方。

通常這樣說，不少女生都有同樣的擔憂：

「那他會不會以為我離開了？」 「他會不會認為我也不愛他了？」 「他會不會因此就消失？我們就冷掉了。」

來，我們用邏輯來看一下，在戀愛的不同階段，如果一週不傳訊息給他會發生什麼事？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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我知道感情無法這麼的二分法，只能說對方的心態比較偏向哪一個，尤其男人在亞洲社會中還是屬於比較主動的那一方，所以如果有興趣（而且也明知你也對他有好感／喜歡）通常不會吝於主動傳訊息。不過不傳訊息不是隨時當作傲嬌的作法，有些狀況這樣做可能會大搞砸！

不適用「 不傳訊息 」的狀況

你們之間的好感度還很模糊

你們的關係有點曖昧不明，他還不確定你對他的感受。例如，剛加LINE沒多久，對方只是沒傳個一兩天，那有可能是真的在忙，還是可以主動傳一下訊息關心對方，只要不要照三餐問候就行。

你們吵架中，而且還沒有解決

那麼不傳訊息只會變成冷戰，雙方都不想低頭，那沒辦法真正解決問題。

對方有傳訊息

對方傳了訊息，你卻因為想要吊對方而已讀不回，那麼就很有可能反而搞砸，讓對方認為你是沒有興趣。

對方是要犧牲自己成全你

現實中這種狀況應該比較少，就像是連續劇中演的男主角得了絕症、家裡遇到噩耗、家人被討債、創業失敗… 為了要一個人默默受苦，而把女生推開，這種情況如果你願意和他一起度過低潮，那麼就不適合太冷淡，還是要讓他知道你願意陪伴在他身邊。

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總結就是，若是男生已經是愛理不理、冷淡、已讀不回、不讀不回的狀況，而且你也明確表達過你的想法（想復合、想跟對方見面、想聊聊、想多聊一些）了，卻沒有得到對方合理的回應或關心，那麼就代表你們在當下並不在一個頻率上，不管他是忙還是沒心，你就可以先不要再傳訊息給對方了。

如果他喜歡你（還想要維持這段感情）就算再忙，他都會自己主動來找你，如果不喜歡（沒心維持、甚至根本沒把你放心上），那這樣的人就算妳再怎麼積極主動，最後辛苦的也會是你。

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