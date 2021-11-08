渣男有6大典型台詞！「下次一齊去」高機率係假承諾　忙可分真假

為何渣男如此受女生歡迎？為何渣女總是無往不利？你給的機會，換來他的狼心狗肺；他的每次道歉，不求原諒，只求有下次再犯錯的機會。遇到這種人真的是讓人欲哭無淚，到底該怎麼辦啊？



有人說，養貓好像是在和渣男戀愛。死乞白賴求抱抱的多數結果，是對方不耐煩地走開。而通常都往往發現愛到鬼遮眼，對方是渣男的時候，自己早已泥足深陷。然而，事實上，這並非全怪罪對方，因為渣男的養成，其實另一半也責無旁貸。

我們總會發現一些各方面條件都不錯的女性，卻總會被一些很「差勁」的男生（俗稱渣男）吸引。這些男人也許不愛她們、冷漠、自私，腳踩幾條船、甚至已婚；但這些女性仍然對他們不離不棄，死心塌地。每個女人都不愛渣男，只是有時候等妳愛上了才發現他很渣；有的時候，我們不清楚是自己選擇了愛情，還是愛情選擇了自己。

這些渣女或渣男之所以渣，就是因為他們非常懂異性的心，擅長搞曖昧，對誰都可以說一些若有似無、遊走在邊緣的台詞，即使行為不合理，但他也會用一些話讓你覺得自己很特別。請各位靜下心來，好好閱讀這份典型的渣男台詞，下次再遇到的時候，請不要隨便交出真心了喔！

▼▼▼按圖即睇典型的渣男台詞，女生們不要再中計了！！▼▼▼

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1. 「我剛好也在想你。」

假設這個人消失很久，當你終於鼓起勇氣傳訊息他之後，收到這個回覆聽起來好甜，在暈船的人耳裡是「你想我的時候，我也正在想你」，但在那位渣女/渣男的辭典，則該這樣翻譯「你出現，我才想到還有你這個人」。請記得，每個人忙的時候，什麼都會忘記，只有放在心上的女人不會忘記。

2. 「下次約吃飯、有機會可以一起去玩啊。」

聽到這句話，一般人第一個是這麼想的：「他要找我出去約會！這樣應該是對我有好感吧？」，其實認真計較起來，對方也沒說錯，只是他的「找一天」，可能要找到西元 2050 年後，永遠抽不出空。但這種用粉色糖衣包裝的承諾，絕對最好用，沒有期限，還可以永不兌現，又甜得讓老實人死心踏地。喜歡你的人，會直接定出幾月幾號幾點想和你見面，或是看哪一場電影，因為他們真的很想見到你，不定好日期，還怕你爽約不去呢。

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3. 「你最可愛了。」

這句情話聽在曖昧對象耳裡，絕對排得上小鹿亂撞等級前三名，就像被寵溺的溫柔摸摸頭一樣，這種被疼愛的感覺，還真算是曖昧裡的超殺直球。但對玩咖來說，他可以有一個最可愛的你，也可以有另一個最性感的他。這些話對他們來說就像公式句，形容詞隨便套用，無辜者都被撩得心癢癢。

4. 「我最近超忙，都沒空用手機。」

現在人在忙碌社會中，工作的確很忙，很可能真的沒辦法隨時回覆訊息，或下班留時間搞熱線。但想追求人的人，真的是單細胞動物，在他們想追你、喜歡你的時候，再忙都會想辦法和你聊上一兩句，就算真的消失很久，也不會超過半天以上，事後也絕對會急急忙忙跳出來和你解釋原因。而不是失聯幾天，才不疾不徐的出來用忙作藉口，難道他都不怕你冷掉嗎？他真的不怕，因為他確實沒有那麼在乎你。

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5. 「還是只有你懂我。」

天哪。又是一個「製造特別」的典型，在你三心二意時，用這句殺手鐧把你死死地圈在身邊，一句話激出小女生天生的母性，女生聽起來就像在說「沒有你不行」。但對渣渣玩咖男來說可沒這麼深刻，你的確懂他，但他真的沒有你，也可以。

6. 「我們彼此的個性好像。」

這種近似於「天生一對」的表白，哪個純情人聽了不小鹿亂撞了？但說真的，就算個性像又如何？他如果沒有喜歡你，性格相似的人當朋友不是也很好嗎？這種沒有說愛，卻似乎意有所指的句子，請密切小心。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】