別再當渣男收割機！改掉5種人格特質　讓妳找到好男人修成正果

不知道大家身邊有沒有一種人，雖然每次談戀愛都很認真，為對方全心全意付出，但戀情總是因為被劈腿或是被狠狠甩開而告吹？仔細想想，其實這些容易遇到渣男的女生身上都有著某些特質，本篇就來解析哪 5 種人格特質會讓妳成為渣男磁鐵，趕快來看看自己中了幾項吧！



你的善良貼心也是「吸渣」的原因！快看還有哪4種特質讓妳經常遇人不淑，成為渣男磁鐵？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 對自己極度沒自信

對自己沒有自信的人，常常會因為擔心對方離開你，而無止盡地改進自己，容忍對方犯的錯誤，深怕只要哪裡做錯了就會沒有人愛。長期下來，對方不僅沒有更愛你，不懂得珍惜你的人還會得寸進尺，讓你們兩個人的位置越來越不對等。

2. 容易心軟，沒有底線

另一半總是愛搞消失、不回你卻瘋狂跟女生聊天⋯⋯如果這些事情你都會無條件地包容、原諒，甚至裝作沒有看到，久了之後對方就會不把你當一回事。請記住，感情裡的底線就是底線，無止盡的包容不會換來對方的回頭，過分為別人著想傷害的只是自己，如果連你都不在意自己受的傷，當然也不會有人願意好好對待你。

3. 凡事以對方為主，沒有自我主見

當個貼心的另一半當然很好，但如果你凡事都順從對方的意見，總是以他的想法為主，壓抑自己的主見，久了不但累壞自己，也會養大他的胃口。真正適合你的人，不會讓你有「跟他意見不同他就會討厭我」的感覺，你的聽話應該留在偶爾的小撒嬌，不需要讓自己愛的過分卑微，這樣長久下來只會讓這段關係變得不健康。

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4. 太容易被甜言蜜語誘惑

太過容易被撩，隨便稱讚你兩三句就暈船，這樣的你絕對是渣男的第一選擇。其實渣男和暖男只有一線之隔，學會多觀察他的表現，接觸不一樣的人群拓展視野，並靜下心來想想你們之間的相處。自然就能分辨令你心動的對象對你是不是真心的。

5. 怕寂寞，一分手就想陷入下一段感情

你可能非常害怕寂寞，只要身邊一沒有另一半，就想快速投入下一段感情，而追求效率的同時，就很有可能出現識人不清的狀況。建議在開啟新關係時，可以放慢腳步，才不會讓渣男趁虛而入，玩弄你的感情。

Dappei 結語

如果你的感情路總是不順遂，常常遇到渣男的話，不妨檢測一下自己是否擁有以上五種人格特質，若有的話可以慢慢改掉這些壞習慣，希望搭黨們都能擁有快樂又幸福的感情生活。



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原文：總是遇到爛桃花？女孩們快醒醒！就是這 5 個人格特質讓妳成為「渣男收割機」！

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