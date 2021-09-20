大學宿舍︱Roommate帶男/女友屈蛇勁尷尬？令人崩潰室友行為盤點

許多大學已經開學，新生們除了將體驗更自由的上課模式，許多人也將面臨「首次住宿」生活，不論是學校宿舍還是在外租屋，住宿回憶幾乎是每個學生時期的經典回憶！



其中與室友發生的種種事蹟，像是冰箱東西被偷吃、室友衛生習慣差，就曾登上網路溫度計「十大住過宿舍才懂的超有感回憶」排行榜，究竟雷室友行為還有哪些？近期YouTube頻道「安安邊緣子」新影片收到許多投稿分享，讓眾多網友產生共鳴。

▼▼▼點擊即睇有咩可怕行為，最後5項先係終極大佬？▼▼▼

+ 4

雷室友行為有哪些？鍵盤滑鼠當交響樂敲、沒被過問就被分母

學生族們普遍有室友，不過與他人共同生活可不容易，發生的摩擦、爭吵一大堆，「安安邊緣子」阿民分享，自己大學時期的室友都是同班同學，後來有2個室友沈迷愛情公寓，整整三天不在宿舍「人間蒸發」讓眾人超擔心，後來發現室友是去找網友，阿憲也提到，半夜學弟組團玩遊戲、放任寵物不管的行徑，讓他超崩潰，後來只好跪求媽媽讓他搬離宿舍。

接著他們也分享其他網友提供雷室友的誇張行徑，像是室友三更半夜才回家、晚上睡覺時室友鍵盤聲太大、為省錢共用洗衣機、放任寵物不管等，都讓網友產生「懷疑人生」的想法。

相關圖輯：十個大學住Hall超有Feel回憶！雪櫃食物被人偷、晚晚食宵未夠誇？▼▼▼

+ 18

情侶變成室友煩惱也超多！失去激情怎麼辦？這三招重溫

另外節目也提到，對於男女朋友住在一起是否會「情人變室友」失去激情的話題。其實這已是網友之間的「月經題」，許多社群論壇都會討論，阿民建議三招可以重溫過往熱情，分別是尋找共同興趣，如看劇、下廚等，或是安排共同做一件事，像是佈置房間，也可以給對方一些小驚喜，也能從中了解彼此興趣，幫助感情升溫，不僅緩解尷尬氣氛，心情也會變好。

遇到雷室友怎麼辦？網友留言解答

這個話題，引發Dcard網友的共鳴，關於雷室友的話題說都說不完，怎麼處理則因人而異。有網友認為，重點應該是「先跟當事人反映」如果沒有先進行溝通，否則自己憋在心中，室友也不曉得對方在乎、認為一切都沒問題，習慣這種相處模式就很難挽回了！把各自在意的事情條列出來，互相尊重與配合，才能住得開心！

延伸閱讀：

系費要繳嗎？宿舍還是租房好？大一開學前的「4大煩惱」一次解析

是誰又偷吃我冰箱的東西！十大住過宿舍才懂的超有感回憶

這就是自由的代價！網友熱議「一個人住」才懂的10大心酸事

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】