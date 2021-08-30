5款大學生必備App推薦　選好筆記上堂更輕鬆　學習資源媲美圖書館

隨著新學年的到來，各大學將湧入一批新生，雖然上了大學意味著時間更加自由，但也是考驗著自己的自律性，與過去的最大不同，大學沒有導師會成天督促你的學習進度或成績，對於不清楚的資訊，或是通識課遇到自己科系知識領域外的問題，都得靠自己來搜尋。不太清楚如何分配時間？不知道資料怎麼查？就有Dcard網友整理出來的「上大學必備的五款讀書APP」，總共分為三類，第一超實用的筆記類、第二時間管理的效率類、第三學習資源的寶藏類，讓小編來詳細介紹各個實用的APP吧！



1.Clear-筆記共享

超過20萬本以上的讀書筆記，年級涵蓋範圍從中學到大學以上通通有！不管是歷史還是生物、微積分還是聲韻學，都有各領域的學長姐提供已經整理好的筆記讓你看，就算真的有查不到的問題，也可以從Q&A中提問，迅速解決讀書遇到的難題。若是想分享自己整理出來的筆記，只要幾個簡單的步驟操作，就能幫助有需要的人！

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2. Notion

功能性非常豐富的Notion勝過其他筆記的優點，在於它讓使用者可以靈活的操作自己所想要的介面與格式，設計完成的模板還可以分享給他人，各個區塊的功能也都不一樣，絕對可以滿足每位使用者的需求，而它最大的特色則是開放同時編輯，將組員拉進同個專案，就可以在製作分組報告時，不用再將檔案傳來傳去。

3. Forest

不管是空堂還是段考前的時間，不好好規劃看書行程，恐怕就會使自己嚴重退步，因此成為好的時間管理者絕對是上大學的第一步驟。這款APP就是讓你專注當下的讀書計畫，利用種子長大的時間做為自己看書的時長，種植期間內離開APP，就會導致種樹失敗，若是好好堅持住不分心的話，就可以順利栽種出大樹，同時培養出高度的專注度。

4. Coursera

由各國知名大學提供的課程，讓各位大一新生在通識課遇上困難時，都可以在上面找到各種資訊，當自己有空閒時間，也可以尋找看有哪些非本科系領域是自己有興趣的，或許會意外發掘出另一個屬於自己的斜槓領域。需要注意的是並非所有資訊都是免費觀看，屬於付費課程的部分，可以根據自己的需求來做訂閱。

5. Scribd

有任何問題在Google查詢不到時，不妨可以在Scribd上搜尋看看，號稱全世界最大的文件分享平台，各種五花八門的知識，讓你可以在通識或它系選修報告時如魚得水，裡面充滿大量的電子書，即使住宿舍，也可以閱讀超多書籍，存放空間不在局限於自己的書櫃！

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