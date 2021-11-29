交友App難找對的人？5招告別無限約人輪迴　同時間約4個冇好結果

史丹佛大學社會學家麥可．羅森費爾德（Michael J. Rosenfeld）研究發現，現在情侶最普遍的認識方法是「網路認識」，其次是「在酒吧或餐廳認識」，接著才是「透過朋友認識」。為此，《哈佛 ✕ Google行為科學家的脫單指南》一書教你如何有效使用交友APP，在善用數位交友的同時，避免掉進陷阱。



過去20年來，數位交友的趨勢大幅成長。羅森費爾德研究發現，1995年只有2％的情侶在網路上認識，但現在竟然有高達39％的情侶是透過網路認識。透過網路認識的情侶愈來愈多，代表透過社群人脈──例如親朋好友和工作同事、或透過學校和教會等社區認識的情侶愈來愈少。

▼▼▼按圖即學改善使用交友APP的5大技巧▼▼▼

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就像是所有的社群媒體，交友APP雖然能促成許多好的感情交往，但也能強化使用者心中不好的認知偏誤。由於許多人都透是過交友APP認識對象，而且不用交友APP的人，也常約到使用交友APP的人，所以交友APP製作商對我們的感情生活有著潛移默化、萬分驚人的影響力，他們也能大大影響我們的選擇。

既然使用交友App認識新對象已成為常態，為什麼我們還是很難遇到「對的人」呢？撇除詐騙、有意隱瞞、不正常的人…，以下5個使用技巧可以改善使用交友APP的方法：

1.我們找對象的方式錯誤

強納森長得高、身材好、有魅力。他是某公司的執行長，微笑時或在念CEO的「C」時，臉上的酒窩會顯現出來。他是中西部人，搬到舊金山已經五年，在這期間幾乎是單身，又有幾段可能有機會的感情，但後來不了了之。他使用交友APP很多年，卻沒成果，所以向我尋求協助。

前幾次會談中，我發現他的自我標準太高，人生成就很輝煌──曾擔任大學學生會長、獲得重要國際獎項、入選為羅德學者（Rhodes Scholars，指得到羅德獎學金的人，有「全球本科生諾貝爾獎」之稱的美譽），太多成就族繁不及備載。他志向遠大，也很體貼、幽默風趣（就是那種在小時候，父母會不斷拿他來和你比較的同學）。

他說：「我一直在用交友APP，也去過很多約會。我知道我要的是什麼，但只是還沒找到那個人。我想找一位身材好的企業主管，身高至少一九○公分。請問你可以幫助嗎？」

「是的，我可以幫你。」我回應道：「但幫的方式和你想的不同。」

強納森需要的，並不是我介紹給他對的高大企業家，他必須徹底改變找對象的心態。首先，必須了解交友APP對他的影響。

問題一： 我們的大腦喜歡容易比較又好衡量的特質，交友APP表列顯示的特質很膚淺，讓我們以為這些非常重要。交友APP只能顯示可精準表現並分類的資訊，像是身高、年紀、職業、以及挑選美照的能力，使自己看起來帥氣但又親切、性感、活潑。

但根據數十年的關係科學研究發現，讓長期關係幸福美滿的關鍵要素是──情緒穩定、善良、忠誠心，以及對方使我們產生什麼感覺。所以，首先我們必須先改變自己找尋對象的心態。

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2.變更篩選條件

交友APP顯示的對象，反映你當初加入時設定的限制。請回想當時的情景。你下載交友APP，心中充滿希望，彷彿春暖花開。交友APP請你選擇身高和年齡偏好等設定，這步驟你大概隨便選選，因為你想趕快看到超多的約會對象。

基於以上原因，你可能做錯了。你可能以為知道自己想要什麼伴侶，但認知上很可能是錯的。因此，我希望你開放心胸，放寬潛在對象的篩選設定。把手機拿出來，變更設定。是的，所有的應用程式。是的，現在就做。原本你篩掉太年輕或太老的人，你能抱持更大的彈性嗎？如果有個很好的對象，但身高不符合你的範圍，你就真的不想試試？

另外，也請你想一下非量化的限制，例如「學歷：碩士」或「信仰：天主教」。這些「是／否」選項代表的可能是更為深層的價值─對知識的好奇或與傳統的連結，但交友APP很難去真實反映這些價值。

現在就做，我認真的。我等你弄好再繼續！

我帶著強納森完成這項練習。他把身高限制放寬後，APP上顯示的男性選擇就更多了。聰明和幽默依然是必要條件，但強納森知道這些特質必須透過查看對方的介紹頁面、傳訊息聊天和實際出去約會才能評斷，靠交友APP是無法知道的。

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3.換個角度看對方特質

變更篩選設定後，你要改變篩選的過程。請挑戰自己的原本假設。有一次我請客戶使用交友APP，我在一旁觀看。我們滑到一位長相可愛的男子，而且自我介紹很風趣，她卻把他往左滑。

我問她為什麼，她說：「他是顧問，顧問都很無聊。」什麼？所有的顧問？每一位顧問？她根據此人一項資訊，就假設自己知道一切。職業不代表性格，從事同一份工作的人可能個性都不同。

另一個案例是，我有個客戶很喜歡旅遊，希望能找到旅遊經驗一樣豐富的對象。在我的協助下，她理解到自己重視的是，對方是不是具有冒險和好奇的特質，而不是對方去過多少國家。多個月後，她遇到一位優秀男性。這位男生因為缺錢，所以從沒出國旅遊過，但他擁有我們辨認出的那些特質─他是一位創業家。我的客戶幫他申請人生中第一本護照。現在，他們經常一起旅遊。若她當初堅持己見，只挑選護照蓋滿出入境章的對象，她就不可能給他任何機會。

知道對方過去事蹟和現在狀態，不代表知道他未來的走向。請去找接受對方的理由。許多人使用交友APP時，都在搜尋對方的缺點，或尋找拒絕對方的理由，請不要那麼嚴格。我曾看過有人讀到對方是「老師」就馬上拒絕(他說：「喔，他賺的錢養不起我。」)，發現對方是「瑜伽老師」就立即滑掉(他又說：「我不想和崇拜水晶、想啟動我脈輪的人交往。」)。

你對他們的為人一無所知，只看見他們的一小角，充其量不過是幾張照片和基本資訊而已。若你覺得這人屬於「或許」，請往右邊滑，看看會發生什麼事。評估潛在對象時，請尋找對方吸引人之處，而不是去找對方缺點。透過交友APP判斷特質，比較像是一門藝術而非科學。閱讀對方的答案時，請不要妄下判斷、隨意下評論。為何不與對方出來約會，當面討論這些事情？

即使你認為對方不一定適合，還是能與對方約會。只有這樣，才能找出你真正的喜好，而不是一廂情願地認為自己知道一切。聽著，我不是叫你幾乎每個人都滑「喜歡」。我只是想說，對方可能遠比他個人介紹頁面來得有趣。

4.避免同時和多人約會

你可能會想：奇怪，這不是和上一則建議相反嗎？並沒有。我請你放寬篩選條件，認識不同類型的人，並和其中一些人出去約會。但是，我得鄭重警告，請避免同時和多人約會，這樣做只會加劇莫內效應。使用交友APP時，很容易就一直滑滑滑、一直敲定約會。若你覺得對交友APP上癮了，這不是你的錯，真的不是。Tinder 的設計就是要使你上癮。但請不要把交友APP當遊戲玩。請放慢步調，一次不要和太多人出去約會，這樣才能做出更好的選擇。請試著真正了解對方。若說放開篩選條件等於是擴大菜單，那麼同一時間約少一點人，就等於仔細品嘗每一道菜。

我有個客戶一次最多和三個人約會。她覺得這是完美數字，讓她給每位對象培養關係的機會，但同時又能比較和每位對象相處的感覺。如果你約太多人，同時和太多人聊天，或行程表上滿滿的初次見面，你很有可能變成那位試吃二十四種果醬的顧客。你會一直試吃果醬，但不知要選購哪種。這樣的結果是什麼？你孤單的走回家，因為吃太多糖而肚子痛，到家只能吃乾吐司。直到現在，我們都在探討怎樣評估別人自我介紹的方式。同時間，別人也在評估你的自我介紹。若你一直無法獲得想要的結果，以下方法經過實證，可以提升配對數量，使約會更順利。

5.挑選優質照片

這還用說嗎？照片當然很重要。多數交友APP上，照片佔版面最大。許多人常常只憑照片就決定要滑左邊還是滑右邊，而且只有在覺得第一張照片不錯時，才會滑下去看更多資訊。

Hinge研究團隊探討哪些類型的照片最能引起使用者正面回應，並在2017年將結果寫成文章張貼於部落格。他們隨機挑選一千名會員的大頭照，標記照片的特質(抓拍或擺拍、露齒微笑還是不露齒)，並分析照片的績效。

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練習：選擇好照片

蒐集10到20張個人照(最好包含你的臉部特寫照、全身照，以及從事烹飪或爬山等興趣的照片)並傳給幾個朋友，問他們會把哪些照片放到交友平台上、把哪些照片刪掉、把哪一張照片放在第一張。你也可以自己用交友APP做實驗：更換不同的照片，看看哪組照片獲得的配對數最多。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：為什麼總是在交友App上遇到怪人？專家教你「脫單指南」，善用交友軟體的5方法】