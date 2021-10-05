【大學／畢業季／fresh grad／打工仔】每次轉新工，都是運氣的考驗。近日，有網民在討論區發文指見工後有兩個Offer，大公司與細公司不知該如何選擇好。有網民認為大公司「樹大好遮陰」，亦有網民指細公司「多嘢學」，意外引發一場熱烈討論。



《大叔的愛》劇照

近日，有年輕從事設計的網民在討論區發文指「求職面試後有2個Offer，難以抉擇」，一個是公共交通運輸大公司，工作地點是在杏花村，12日大假，月薪較高但沒有Double Pay（雙糧）。另一個是美容集團小公司，雖然月薪較低，但14日大假又有雙糧，而且工作地點更近網民的家（深水埗），兩個Offer難以抉擇讓網民頭痛不已。

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有網民認為大公司「樹大好遮陰」，「職級規劃明確，升遷機會亦較多」，但「公司分工較細，每位同事都只是大機器裡的小螺絲」；有網民指小公司「多嘢學」，「公司規模小，很多時候前期後前的工作都可能只靠你自己負責，接觸的業務層面較廣」，但「有知名大公司的光環加持，轉職機會較多，反觀任職知名度不高的小公司，在轉換工作的時候或較吃虧。」

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應該進入大公司還是小公司意外引起網民激烈辯論，但有清醒的花生友指「別以為自己可以選擇，其實是公司選擇你。」

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每逢星期日晚上，你會開始為星期一返工而憂心？一收到上司的訊息，便令你頓時緊張焦慮？每每想起工作，你都只有負面的想法？如果以上的問題你都認為答案是「是」，那便是時候好好正視工作是否真的適合自己！

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