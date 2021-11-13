性愛冷知識｜6大最熄火床上台詞盤點！「我有大支嘢」叫女生點答

愛愛時說對話可以增進氣氛，但說錯話可能會讓另一半直接冷掉，甚至還會火大翻白眼！婦產科醫師張瑜芹在粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹國泰 張瑜芹醫師 」發文分享，許多男性都以為「自己超大」，頻問另一半大不大、久不久，讓女性相當無奈，有時還不得不說謊回應。



「OMG~男生真的別再自以為是了！」張瑜芹表示，許多男生都以為自己性器官尺寸很大，以為做愛時「叫越大聲越爽」，讓張瑜芹直言，即使女生沒有GG，聽了也超級倒陽、很滅火、直接軟掉。

▼▼▼這些「性愛台詞」會對方翻白眼！▼▼▼

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張瑜芹提到，有時候男生會問「大不大」、「久不久」，為了當下氣氛不要太尷尬，或是怕對方EQ不好生氣，只好閉著眼睛說謊，讓她大呼「我們也怕下地獄被拔舌頭捏」。

張瑜芹分享女生愛愛最討厭的6句話，像是「我是最大的對吧？」，讓她無奈道某吳姓男星已經示範，自以為很大不過只是像牙籤，還有「叫大聲一點」，讓醫師笑說「後面的朋友們，讓我聽到妳的聲音」，以及問「我和前男友誰厲害！」，讓她想回答前男友結束對話。

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另外，還有男生愛說「我要幹死妳」、「所以我們是什麼關係」，張瑜芹也無奈反問「聽到現在我還是活著？」、「現在是要談心嗎？」，更有男生踩地雷說「妳好像胖了」，讓醫師爆氣回擊「你才胖，你全家都胖」。

張瑜芹也提到，其他讓人一聽就火大想翻白眼的床上台詞還有「最近是不是吃比較好？」、「你要不要多運動？」、「妳高潮沒？妳高潮幾次？是不是比別的男人會幹？」、「欸我前女友都會幫我xxx，妳可以幫我嗎？」 、「我技巧好不好？」、「妳等一下要吃什麼？」。

「是在哈囉～這是什麼邊性愛邊闖關回答問題的益智節目嗎？」張瑜芹說明，當好不容易經過浪漫前戲，感覺正要上來時，突然一句錯誤的話就會直接冷掉，她也以情慾片為例，「裡面那些男優有邊衝刺邊跟女優廢話嗎？」呼籲男性們自重。

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