運動員的教練導師通常會由年資深的前輩擔當，但最近有日本節目卻發現一個驚人事實，原來他們的藝術體操國家隊教練，居然是一位零經驗的全職魔術師！

這位體操門外漢本來是個資優生，因為要繼承親戚的診所而入讀名校慶應大學醫學部，但卻偷偷瞞著父母自學成魔術師，最後獲得世界級獎項殊榮。有次他在電視表演魔術時，國家隊居然看上他某樣才能，邀請完全無經驗的他擔任藝術體操教練，到底是怎麼一回事？他又是怎樣管理醫生、魔術師、體操隊教練三樣工作和身份？



日本藝術體操國家隊自1975年於世界賽獲得銀牌後，就再沒有進入前三名的成績，不過2017年突然有位魔術師加入教練團隊，運動員表現突飛猛進，更初次拿下金牌，他到底是什麼人物呢？日本節目《激レアさんを連れてきた》訪問了這位神秘人物，他的名字叫志村祥瑚，現在是一位身兼多職的Slasher，包括：精神科醫生、魔術師，以及日本藝術體操國家隊教練。

志村祥瑚在小學時期已經聰明過人，幾乎每科都能拿100分，在父母的期望下亦考入名校慶應大學醫學部，打算成為醫生繼承親戚的診所。不過，他在8歲的時候，對父親的魔術表演念念不忘，心裡一直有成為魔術師的夢想，於是瞞著父母飛往美國進修魔術，卻被學校發現警告停學，父母亦表示反對，讓他一度想放棄學業。

在某位魔術師前輩的提點下，志村靈機一觸將魔術與醫學融為一體，帥氣白袍加上嘆為觀止的魔術技巧，讓他成為媒體爭相報導的人物。某次他亮相電視節目後，突然收到藝術體操國家隊強化部長的來信，希望邀請他擔任體操隊的教練，剛開始他還以為是惡作劇，誰會料到這位門外漢最後竟然會變成帶領團隊奪金和出戰奧運的傳奇人物！👇👇👇點擊圖片看志村祥瑚為什麼會成為體操教練👇👇👇

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原來志村祥瑚除了是魔術師，還是一名擁有專業資格的精神科醫生，他擅長利用觀眾「先入為主」的心理進行魔術，而藝術體操國家隊的強化部長正是看上了這種技能。體操隊的成員因為一直沒有突破性成績，加上當時奧運在即，每位運動員都被狹窄的視野鎖在框架內，未能衝破舒適圈的心理關口，而志村加入教練團隊後，透過魔術對運動員進行心理輔導，讓她們在精神層面上得到大大改善，因此表現突飛猛進。

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