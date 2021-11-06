每個年代都有該年代的潮流單品，例如曾經流行的日本泡泡襪、又或還曾經一街都是的「我不是好人」和「我是壞人」T恤。來到2021年，大家又想到這陣子在街上常出現的是甚麼嗎？近日有網民就此討論，並整理出今年8件潮流單品，不妨來看看你是不是潮流尖端一份子！



不知從何時興起，大多都是淨色殼配以色彩繽紛的殼，方便用家將電話斜孭於身上。（網上圖片）

網民提到的潮物，既有鞋、亦有名牌袋，當年的Stan Smith和地圖袋，時至今日又變成了甚麼？不過如人一樣，潮物紅、是非亦特別多，每件潮物都有人喜歡和討厭。就如瑜伽褲，有許多明星如Coffee林芊妤和高海寧穿著，但同時惹起不少討論。有人認為瑜伽褲理應在做運動時才穿，但亦有人認為穿甚麼是個人自由、自己覺得舒適便可以。

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👇👇👇點圖睇當今周街見到的8件潮物👇👇👇

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【1】CASETiFY手機殼

如果說手機界潮流指標是iPhone，那手機殼便是CASETiFY。招牌商標鏡頭外框，就算手機殼款式再變依然認得出。而最多人用的款式則必數FRAGILE、HONG KONG和右下加字款式，要在街上走到可謂無難度。

【2】羅紋T恤

近年經常出現於各大品牌女裝T恤款式之中，淨身、多色選擇加上偏貼身能顯身材，感覺亦比一般T恤較有設計感，因而成為新寵兒。不過男裝則較少有此設計，因此亦有網民表示未曾聽過此名字。

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【3】瑜伽褲

人紅是非多，就如瑜伽褲，周街見到、亦有許多明星如Coffee林芊妤和高海寧穿著，但同時惹起不少討論。有人認為瑜伽褲理應在做運動時才穿、貼身亦容易展現私密部位形狀相當尷尬、加上若穿淺色瑜伽褲，感覺如無著褲一樣！

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香港人不論打字說話都習慣中英夾雜，英文縮寫如BTW、WFH等字詞相信大家不會陌生。不過如同潮語一樣，英文縮寫同樣會不斷更新和衍生，一旦跟不上潮流隨時釀成尷尬場面！《開罐 Opener》精選出13個2021年要知道的英文縮寫，究竟ATM除了櫃員機外還有甚麼意思？有甚麼縮寫可以取代LOL？即睇下文學嘢！

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