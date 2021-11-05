【政府工／公務員／搵工】隨着政府11月1日起於政府場所強制使用「安心出行」，竟間接帶來就業機會！近日公務員事務局釋出的政府職位空缺中，郵政署聘請的總務助理，其主要職責正是檢查進入郵政處的人士有否使用安心出行及協助顧客排隊等，時薪達$72，只需中四學歷便能申請。總務助理以外，同期亦有其他低門檻職位！



郵政署聘請的總務助理主要職責是檢查進入郵政處的人士有否使用安心出行及協助顧客排隊等。（資料圖片）

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是次郵政署招聘的總務助理，職位資料中列明一般每周工作27至44小時，星期一至五由上午9時至6時工作、星期六則是由上午9時至下午1時。雖然工作薪金以時薪計算，不過以時數來看，幾乎與全職差不多，若返足所指的時數，一周薪金約$3,285。

而郵政署總務助理以外，同期亦有其他低門檻職位，來自多個部門包括香港警務處及康樂及文化事務署。

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最快的截止日期為11月9日，有意應徵的話就要把握時間了！

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同場加映：龍心移民英國呻冇啖好食 移英後需面對9個難頂位 冬天易抑鬱！

香港近來再現移民潮，根據統計處於今年8月發表的數字顯示，2021年年中本港人口相比2020年年中人口減少了87,000人，跌幅為1.2%，同期有89,200名香港居民移出，當中英國因為推出BNO 5+1 VISA，不少港人也選擇移民當地。

移民潮當中除了一眾市民，當中亦有不少藝人，例如林子博和雷頌德。而網絡紅人龍心亦是一份子，近日於其YouTube頻道拍片大談移民英國後的生活日常，自爆在英國生活並不容易，大呻冇啖好食。移民英國究竟有沒有想像中的寫意？不少YouTuber及網民都曾就此展開討論，指出移民英國後的「難頂位」。

想知有咩難頂位？點擊看全文：龍心移民英國呻冇啖好食 移英後需面對9個難頂位 冬天易抑鬱！