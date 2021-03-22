男友壞工作累父母煩　心情低落壓力大　專家傳授3招應對抑鬱情緒

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-03-22 07:01

在競爭激烈的現代社會，無論是面對家庭，還是身處職場，我們似乎一直忙忙碌碌、緊緊張張，承受著方方面面的壓力與誘惑。此時，我們的心裡難免會積蓄一些負面情緒，以至時不時出現一些令人不快的小狀況。生活不必太計較，別跟自己過不去！總有一種方法適合你。以下內容節錄自《100種情緒控制方法》。

人活一世，每個人都有疲憊的時候，都有脆弱的一面，多多少少都存在心灰意懶的瞬間。每到這時，人總會愁緒滿懷、思慮萬千，覺得自己厭倦了世間的喧囂吵鬧，孤單又可憐，只嘆這漫漫人生路，不知接下來又當何去何從。人自出世以來，就被迫認識了煩惱，每天一睜開眼睛，就會撞見煩惱。雖然我們總是急於將煩惱甩掉，但它偏偏不離不棄，如影隨形。對此，我們大多表現得驚慌失措、悶悶不樂，要麼把自己關起來，誰也不理；要麼把不快的情緒發洩到別人身上，傷人傷己......而這種狀態的長期延續會打破人的心理平衡，成了癌症、高血壓、冠心病、胃炎、胃潰瘍等疾病的「溫床」。壞心情是一種最惡劣的「傳染病」，會極迅速地傳染給身邊的每一個人，甚至是擦肩而過的陌生人。其實，快樂和煩惱就像一對孿生兄弟，始終緊緊跟隨。有些人正興高采烈的，會突然轉念，心情一落千丈；還有些人在苦難中絕處逢生，偏偏從煩惱之中硬硬地挺直了腰桿，勇敢地笑出聲來。

【相關圖輯】：你有情緒問題嗎？6個都市隱性心理問題徵兆（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 17 + 17 + 17

人都會有情緒，喜怒哀樂就如同家常便飯，誰都免不了被煩惱糾纏，或多或少為一些瑣事而心煩意亂。即使如此，我們還是得努力生活，等來下一輪的雨過天晴，因為我們還有父母的牽掛、伴侶的關切、朋友的關心；縱使我們甚麼都沒有，只要還活着，煩惱就是我們不可或缺的一部分。既然如此，就再沒甚麼可以糾結的了；當心中陰雲密佈的時候，及時採取適當的方式，安撫和緩解心情，讓自己盡快從消沉之中走出來。你可從以下三方面著手。

找出情緒不佳的原因

當你覺得悶悶不樂、憂心忡忡，甚至心煩意亂時，不要聽之任之、任其發展泛濫，而要冷靜下來，振作一點。不妨問一問自己：我為甚麼這麼不開心？是與別人發生了誤會，還是覺得自己做錯了事情？問題的根本原因和癥結究竟在哪裏？我又當如何應對......

這種理性的思考，能幫助我們掙脫感情的旋渦，梳理好思緒與心態。有時，我們會說不清、道不明地鬱悶起來，也找不出甚麼具體原因，那你很有可能正處於情緒週期的「低潮期」或「平台期」，也可能是受到了天氣、環境、睡眠質量、旁人的言行等因素的影響，過一段時間自然就好了。

通過書寫的方式記下自己的想法與感受

心情不好時，可以將亂麻樣的情緒以日記或博客的形式記錄下來，這個書寫的過程無疑就是一種自我緩解。瑞士心理治療專家曾提出過一種舒壓方法：給自己 20 分鐘的時間來書寫負面情緒。將你的憤怒、悲傷、自責與孤單等，毫無保留地寫下，然後封存進一個盒子裏。這樣一來，不良情緒就在時間（20 分鐘）和空間（盒子）上都被你設了限，這對於情緒的調節具有極大的心理暗示意義。陷入壞情緒時，不妨試着用這種方法傾訴。

【相關圖輯】：【女生語錄】傷心難過、懷疑人生嗎？用這20句話幫自己療傷擦淚（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 15 + 15 + 15

讓自己忙碌起來

負面情緒爆發時，最忌諱把自己關在屋子裏，一遍遍地回想那些煩心事，甚至連綿不斷地牽扯出更多的陳年舊事。與其讓痛苦與悔恨推來拉去地吞噬着你的心，不如放手去做一些能讓自己快樂起來的事，適當地宣洩情緒，轉移注意力。看部喜劇、聽聽音樂，這是最不費力氣的排遣方式，那些滑稽的語言動作、優美紓緩的旋律能夠讓自己很快放鬆下來；外出散心，可以閒庭信步，略微舒展一下身體，也可以安排一次短途旅行，煙跟偶遇的路人閒聊幾句，新鮮的人與事物，會為你帶來不同的心境；吃吃喝喝，只要不是暴飲暴食，索性沿着街巷一路走下去，喝杯清茶、吃點甜品、曬曬太陽、放空自己，再緊張的情緒也會慢慢散去；聚會娛樂，約上幾個朋友，能傾訴的聊上一聊，餐廳裏侃山吹牛，這樣痛快地發洩一下，心情自然會舒暢起來。

傳說因紐特人化解負面情緒的方法是：在冰天雪地裏不回頭地向前走，直到感覺情緒緩和下來，再回過頭去望望起點，丈量這個壞情緒的長度。我們無法杜絕壞情緒的出現，但可以努力地將它的長度縮短一點，再縮短一點!面對逆境，我們要以豁達、從容的心態淡然處之。因為一個人，只有經得起生活的詆毀，才經得起生活的讚美；只有經得起生活的摔打，才經得起生活的饋贈和美譽。

相關文章：【維他命】情緒低落常發脾氣易抑鬱？或跟缺乏這9種維生素有關（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 27 + 27 + 27

書名：100種情緒控制方法 作者：郭英，情緒療愈師，專業心理作家

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】