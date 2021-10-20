空姐之苦近日成為內地網絡熱門話題，原因是一名海航空姐穿著短裙，在氣溫零度的北京街頭等車，冷得發抖，有乘客拍下照片，令多名海航高管被罰到北京體驗寒風。其實空姐美麗背後有種種工作辛酸，而乘客10句說話足以激嬲她們。



海航空姐冷得要躲在行李箱後遮風，不少網民深表同情。（微博圖片）

空姐工作不如外表風光？

有行內人形容空姐工作有苦自己知，外界普遍羨慕空姐空少的工作，覺得表面亮麗，而且又能免費出國旅遊，只是間中要「受氣」而已，卻沒想過空姐長期食無定時、睡眠不足，工作範圍內還需要體力勞動，做到腰背勞損 👇👇👇 看行內人談空姐辛酸6件事👇👇👇

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有人被炒魷魚

事件最初由微信公眾號「民航一枝花」的文章《1張照片、1個領導免職、8個領導罰站》揭露，文章指旅客拍下空姐照後發給海航集團黨委書記顧剛，建議提供臨時帳篷等避風措施，獲得顧剛回覆「馬上」。海航於事件升溫後的公開回應則講述了更多詳情，原來顧剛即時勒令各部門反省並作出措施關懷員工。然而，一星期後多個部門乘務員已更換冬裝，唯獨海航控股未能做到，於是才有領導層北京罰企的一幕。據說事件中還有人被免職、降級及減薪。

據說圖中正是在北京街頭「罰企」的海航高層，全都沒有穿外套，要體驗基層之苦。（微博圖片）

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你的一句話隨時激嬲空姐

今次事件吸引大批網民討論，普羅大眾同為打工仔，加上憐香惜玉，自然大大同情空姐，同時又狠批高層冷血、做Show。然而，當你作為乘客登上客機時，有沒有想過一些說話和要求，其實並不如你想像中理所當然，隨時會激嬲空姐空少呢？👇👇👇以下說話你有沒有講過？👇👇👇

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都說空姐辛苦，但都可能不及這一位。話說早前阿聯酋航空一個廣告，以喚起疫情前大家在空中飛翔的記憶，其中一幕超高空全景航拍鏡頭震撼到日本，日本觀眾紛紛討論影片中的畫面到底是電腦CG還是實景拍攝呢？

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片段還有介紹這位女士的真實身份，原來她既不是空姐，也不是演員，詳情請到原文閱讀 👉👉👉空姐危站「世界最高樓」哈利法塔拍廣告 日本網民︰睇片有離心力

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