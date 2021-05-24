撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-24 07:00

你有沒有試過放在房間的東西離奇失蹤，又或者雪櫃的飲品無緣無故被喝光？早前，日本有位空姐在長時間的飛行工作後，回到自己一個人住的公寓，卻發現家中彌漫著詭異的違和感，雖然沒有貴重物品和財物損失，卻隱約感到有被人侵入的痕跡，例如放在浴室的洗手液變得空空如也、本來排列整齊的電視機遙控器胡亂擺放等，為了以防萬一她決定在下一次離家前安裝一部閉路電視，一探究竟。數天後，她翻查CCTV的影像紀錄，結果看見了令人毛骨悚然的影像，這單案件比她想像中更加嚴重！

早前日本綜藝節目《爆報！THEフライデー》重演了一單真人真事的離奇住宅入侵案，受害者是一名30多歲的空姐安田，她獨自住在公司提供宿舍，因為工作性質而長期不會回家。

某天，安田完成飛行工作回家後，發現浴室內本來裝得滿滿的洗手液變得空空如也，而吹風機的收納方法也與平常的不一樣。她決定在離家工作前安裝閉路電視一探究竟，結果卻看到令人大吃一驚的畫面！

👇👇👇點擊圖片看空姐安裝閉路電視後發現的恐怖真相👇👇👇

+ 27 + 27 + 27

一個人的睡眠質素與夢境有很密切的關係，反覆做惡夢會導致失眠，長久會影響日間精神狀態，甚至會有抑鬱症。日本有位23歲青年用超低價錢租住一間公寓，本來以為「執到寶」，卻發現自己誤租凶宅，每晚惡夢纏身、耳邊經常聽到奇怪的咒罵聲。男子四處打探前租客的資訊，嘗試找出「惡靈」，最後竟然發現驚人的真相，嚇得他直冒冷汗！

👇👇👇點擊圖片看「惡靈」的真身👇👇👇

+ 26 + 26 + 26

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

👇👇👇點擊圖片看恐怖「洗腦」事件的案發經過👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

點擊看全文：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円