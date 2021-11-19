性愛冷知識｜女生自慰有6大好處！肌膚變好人更靚、提升睡眠品質

根據研究指出，愛愛有著諸多好處，只要做好基本的保護措施，性愛不僅能增彼此感情，還能幫助燃燒卡路里、提高免疫能力且達到釋放壓力的效果～而兩性研究專家Dr.She許藍方博士就透露，女生自慰也是好處多多，還仔細盤點出6大優點唷！



1. 釋放壓力

自慰是健康、滿足慾望的行為，當女生靠自慰達到高潮後，比較容易放鬆心情，釋放壓力。

▼▼▼按圖瞭解「女生自慰6大好處」▼▼▼

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2. 幫助睡眠

既然心情已經放鬆且舒壓了，在身體高潮的時候，體內會釋放荷爾蒙、泌乳激素、催產素，除了快樂之外，你也會更容易入眠，並獲得更好的睡眠品質。

3. 人變漂亮

由於荷爾蒙的分泌，加上自慰的過程會促進血液循環，細胞能把更多的氧氣帶往全身，這就是為什麼會有高潮紅的原因，同時，這也會讓你的肌膚跟著變好，整個人漂亮起來。

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4. 增進做愛技巧

因為你懂得如何取悅自己，知道什麼角度會讓你更能達到高潮的感覺，「你在跟男伴做愛的時候，你會提高做愛的表現」不用被動的等著另外一半找到，反而是在上面的時候，喬到最酥福的姿勢，達到自己興奮的點！

5. 更有自信

許多男生們鍾愛的「女上男下」體位，除了自己可以不用動且有視覺享受外，不少女生也非常喜歡這個姿勢，因為「快樂的主導權在自己手上」，靠自己獲得滿足，也變得更有自信，在兩性關係裡面也會相對的更有魅力。

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6. 幫助改善陰道乾澀

對於更年期的婦女來說，隨著年齡，很有可能會遇上陰道乾澀的困擾，透過自慰的方式，就能讓妹妹比較容易濕潤。

健康看待「女生自慰」

許藍方博士重申，「女生自慰，不需羞恥，大家請把舊的觀念拿掉」，也不用規定自己一周要幾次或是一次要多久，一切就是聽從你自己身體的聲音，唯一提醒就是注意清潔、不要受傷、不要感染都可以，用健康的方式去看待自慰這件事情。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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