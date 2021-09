性愛冷知識︱女生高潮大解構　男生5招必學性愛技巧令她欲罷不能

有經驗的好男人,都知道床上運動比的是床笫契合度,簡單來說就是舒不舒服啦。如何讓另一伴事後直稱心滿意足?絕對不是光靠小弟弟的粗細長短這麼簡單就可以達陣,更多功夫是需要性愛觀念和技巧融會貫通,與床伴合心搭配才能爐火純青。如果是菜鳥,趕快往下讀一讀,「熟」男絕對能生巧,很快就會變成讓女生稱心如意的猛男等級老司機!

文:Louis Zhang 醫學審稿:台灣註冊醫師賴建翰/Hello醫師



女生真的常高潮嗎?

男生朋友們,不要以為女生每次性愛都會高潮,根據今日心理學(Psychology Today)對金賽性愛、性別與生殖研究中心(Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction)的研究報導,只有29%的女性會在性愛過程中真正達到高潮,男性則有75%。女性雜誌柯夢波丹(Cosmopolitan)調查也指出,2/3的18~40歲女性,都曾假裝高潮。

事實上,若女性想達到高潮,過程通常比男性要來得久,男性在沒有浪漫的氣氛環境下,一樣能信手「擼」來,小弟弟不會特別介意,一樣很快就能射精達陣。女性相對來說,較注意氛圍以及心理感受,性愛時間也需要久一些,這點男性朋友們要好好注意。

女生高潮常見的反應

男生朋友們,別想太多,女生高潮的感覺就像你們快射精時,大腦會不斷分泌多巴胺(Dopamine),興奮感逐漸攀升:強烈~好強烈~強烈到不行了~直到登頂一瞬間,身體會陶醉在迷幻般的愉悅中,同時子宮、陰道,以及骨盆肌肉收縮,全身肌肉會僵直、顫抖,伴隨連連嬌喘,皮膚發紅等現象。

男生學5招助她高潮

1.甜蜜調情與前戲:床上運動不是在比短跑衝刺,切勿沒有調情、沒有前戲就一二三胡亂猛衝,到時弄痛另一半就麻煩大囉!首先好好和她聊聊天,多運用調情話語或是幽默感,逗她放鬆,這時邀請她泡個鴛鴦浴、幫她按摩,最後小酌一杯,相信身心靈舒緩後,會讓接下來的性愛更自在。

2.抱抱、親親、愛撫她:研究指出,親吻能降低有壓力荷爾蒙之稱的皮質醇(Cortisol),舒緩緊張情緒,進一步感受性慾的膨脹。親吻後不妨沿著唇往下親、愛撫她的身體,包括女性敏感部位像脖子、耳朵、乳房、陰蒂、會陰等,當然貼心的你,也能用指尖愛撫全身,從頭皮、臉頰、手腳趾,到背部肌膚,讓她快速陷入溫柔鄉。

3.善用潤滑液:偶爾和另一半交歡時,會感覺她的陰道有些乾澀,特別是過了更年期的女性更要注意,這時,優質男性會先在手掌倒些潤滑液,透過指間搓熱後,抹在她的私密處,記得別直接把冷冰冰的潤滑液抹上去喔,小妹妹可能會不舒服!另外,濕潤的潤滑液能刺激生殖器,增進性慾,順利滋潤彼此感情。

4.愛愛不守舊:雖然專情很好,但和另一半愛愛時千萬別墨守成規,易讓歡愉變成例行公事,有時候換個地點、時間或者方式,都能促使性致更高昂,甚至求愛前,寫張情書、一頓燭光晚餐,都能製造濃情蜜意的氛圍,有效激起她對你的滿滿性趣喔!

5.情趣用品為她助興:有時候,你的情人需要更多刺激,除了愛撫有將近8,000條末梢神經的陰蒂(陰莖的2倍)之外,其實,震動式的情趣用品可以省掉你許多力氣,同時滿足女性需求,但是,別因為買了情趣用品就忽略你的「人體功能」:枕邊蜜語、指間溫度以及厚實的胸懷,都能有效讓性福升溫!

【本文獲「Hello醫師」授權轉載,原文:床上別急!愛撫潤滑5招讓女生高潮】

本文內容反映原文作者的意見,並不代表《香港01》的立場。