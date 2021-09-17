性愛冷知識︱女生高潮大解構　男生5招必學性愛技巧令她欲罷不能

有經驗的好男人，都知道床上運動比的是床笫契合度，簡單來說就是舒不舒服啦。如何讓另一伴事後直稱心滿意足？絕對不是光靠小弟弟的粗細長短這麼簡單就可以達陣，更多功夫是需要性愛觀念和技巧融會貫通，與床伴合心搭配才能爐火純青。如果是菜鳥，趕快往下讀一讀，「熟」男絕對能生巧，很快就會變成讓女生稱心如意的猛男等級老司機！

文：Louis Zhang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



女生真的常高潮嗎？

男生朋友們，不要以為女生每次性愛都會高潮，根據今日心理學(Psychology Today)對金賽性愛、性別與生殖研究中心(Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction)的研究報導，只有29%的女性會在性愛過程中真正達到高潮，男性則有75%。女性雜誌柯夢波丹(Cosmopolitan)調查也指出，2/3的18~40歲女性，都曾假裝高潮。

事實上，若女性想達到高潮，過程通常比男性要來得久，男性在沒有浪漫的氣氛環境下，一樣能信手「擼」來，小弟弟不會特別介意，一樣很快就能射精達陣。女性相對來說，較注意氛圍以及心理感受，性愛時間也需要久一些，這點男性朋友們要好好注意。

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女生高潮常見的反應

男生朋友們，別想太多，女生高潮的感覺就像你們快射精時，大腦會不斷分泌多巴胺(Dopamine)，興奮感逐漸攀升：強烈~好強烈~強烈到不行了~直到登頂一瞬間，身體會陶醉在迷幻般的愉悅中，同時子宮、陰道，以及骨盆肌肉收縮，全身肌肉會僵直、顫抖，伴隨連連嬌喘，皮膚發紅等現象。

男生學5招助她高潮

1.甜蜜調情與前戲：床上運動不是在比短跑衝刺，切勿沒有調情、沒有前戲就一二三胡亂猛衝，到時弄痛另一半就麻煩大囉！首先好好和她聊聊天，多運用調情話語或是幽默感，逗她放鬆，這時邀請她泡個鴛鴦浴、幫她按摩，最後小酌一杯，相信身心靈舒緩後，會讓接下來的性愛更自在。

2.抱抱、親親、愛撫她：研究指出，親吻能降低有壓力荷爾蒙之稱的皮質醇(Cortisol)，舒緩緊張情緒，進一步感受性慾的膨脹。親吻後不妨沿著唇往下親、愛撫她的身體，包括女性敏感部位像脖子、耳朵、乳房、陰蒂、會陰等，當然貼心的你，也能用指尖愛撫全身，從頭皮、臉頰、手腳趾，到背部肌膚，讓她快速陷入溫柔鄉。

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3.善用潤滑液：偶爾和另一半交歡時，會感覺她的陰道有些乾澀，特別是過了更年期的女性更要注意，這時，優質男性會先在手掌倒些潤滑液，透過指間搓熱後，抹在她的私密處，記得別直接把冷冰冰的潤滑液抹上去喔，小妹妹可能會不舒服！另外，濕潤的潤滑液能刺激生殖器，增進性慾，順利滋潤彼此感情。

4.愛愛不守舊：雖然專情很好，但和另一半愛愛時千萬別墨守成規，易讓歡愉變成例行公事，有時候換個地點、時間或者方式，都能促使性致更高昂，甚至求愛前，寫張情書、一頓燭光晚餐，都能製造濃情蜜意的氛圍，有效激起她對你的滿滿性趣喔！

5.情趣用品為她助興：有時候，你的情人需要更多刺激，除了愛撫有將近8,000條末梢神經的陰蒂(陰莖的2倍)之外，其實，震動式的情趣用品可以省掉你許多力氣，同時滿足女性需求，但是，別因為買了情趣用品就忽略你的「人體功能」：枕邊蜜語、指間溫度以及厚實的胸懷，都能有效讓性福升溫！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：床上別急！愛撫潤滑5招讓女生高潮】

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