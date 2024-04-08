連登仔撐留港消費！怒批港人一沉百踩　列5大香港優點:非一文不值

香港人自通關後大量人口一到假期北上消費，更有網民經常狠批香港服務行業態度差、產品定價太貴以及對遊客或本地人來說香港欠缺吸引力等等N宗罪。不過，有連登仔則大讚香港其實有很多獨特文化、建築和風景，更表示作為旅遊的地方，「香港絕對係有比其他地方更吸引之處」，但不解為何人們卻常常對香港「一沉百踩」，更反問「讚下自己嘢係咪好難?」。



資料圖片

有連登仔於討論區上發文表示，常常看到有港人於網上指「唔明點解啲人仲要嚟香港玩」，對此表示完全不解。他表示不少港人每看到人「讚香港啲嘢」，大部分「第一時間就係一沉百踩」，只懂得將自己所在地的缺點「無限放大」，令其表示「讚下自己嘢係咪好難?」。

樓主表示大家之所以會覺得香港「呢啲嘢有咩特別？」，是因「自己對耐咗香港」，對一切的人事物都習以為常，又或者大家根本「冇了解過香港有啲咩獨特文化、建築、風景」，大假若不了解和不認識自己的地方，根本不應「擅自定奪呢個地方嘅價值」。他更表示，他自己到這一刻，仍然發掘到香港嘅特別之處，作為旅遊的地方，他認為「香港絕對係有比其他地方更吸引之處」。

資料圖片

貼文一出即引起網民熱論，有網民表示「香港其實真係冇咩特別」，「點揀都揀日本韓國啦」，「要讚都要有嘢好讚先得㗎」。但有網民卻表示「旅客嚟香港體驗嘅野同一般香港人嘅生活完全唔同」，「香港單單交通都贏人10條街啦」，「香港舊式舖頭嘅招牌，裝潢都好好好特別」。網民更列出多個香港的優點，為此《香港01》記者整合了網民讚好香港的5大優點，一起來看看吧!

👇👇👇網民力讚香港5大優點👇👇👇

+ 1

網民力讚香港5大優點

1.交通四通八達

只要一落街必有不同車搭，地鐵亦四通八達，去邊都不成問題，而且交通費相對其他地方較為平。

2.購物勁方便

網民指，香港四周圍都是大型商場，單單普通屋邨樓下都會有商場，即使無商場都會有店舖，「到邊都一定有嘢買」，購物相當方便。

3.凌晨都有嘢食

對比外國，最近的餐廳可能都要至少1個鐘車程，但香港只要「落街」便總有一間便利店在左近，24小時都一定有食物可供購買。

4.港島古蹟有風味

上環太平山街、必列者士街、荷李活道等等，港島很多不同街道都有「勁多古蹟」和舊式唐樓，每個都有著香港不同的故事。

5.山石構造特別

網民表示，香港的西貢地質公園是連聯合國教科文組織都認可的世界地質公園，公園裡的六角柱石構造特別，園區更曾被入選百大地質遺產地。

有網民亦表示明白為何大家會覺得香港如此沉悶，因不論是地方或事物，當你「習慣」就會覺得無特別，即使大家到外國讀書，「開始連普通街嘅建築物都覺得好靚係咁影」，但日子久了都會覺得平平無奇。網民更表示，每個地方都會有覺得好與不好的地方，並沒有一個地方是完美，但最重要的是我們一定要尊重自己屬於的地方，因那是代表著我們。