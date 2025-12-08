中年男選民自稱「後生」惹議！點先叫後生仔？即睇精神年齡測試

昨日（7 日）是立法會選舉，不少市民盡公民責任投票。有電視台訪問其中一位選民余先生，對於大埔因應火災更改票站有何看法，余先生表示「影響一定有㗎喇，早少少、行多兩步囉。對於我哋呢啲後生，問題都不大嘅⋯⋯」片段瞬間在社交平台瘋傳，不少網民都刷新了對「後生」兩字的定義。

其實是否「後生」，唔係只單憑樣貌嘅，心境都好重要。你身邊有沒有一些朋友，明明年紀輕輕，但思想卻像一個老人家一樣，經常擺出一副「看破紅塵心已死」的姿勢？可能，他們的「精神年齡」比真實年齡要高幾倍也不止！韓國Facebook專頁남녀생활백서早前推出一個測試，只要回答20條問題，就能測出你的精神年齡屬於哪一個階段。



選民余先生一句「我哋呢啲後生」惹來網民熱議。（無綫新聞台截圖）

▼▼▼點擊圖片做測試及看結果▼▼▼

+ 23

【Q1】 整天不做任何事會覺得無聊死。

是 (Yes) ➡ 前往 Q4

否 (No) ➡ 前往 Q2

【Q2】 和別人比賽時，如果我輸掉的話，會生氣至無法忍受。

是 (Yes) ➡ 前往 Q3

否 (No) ➡ 前往 Q5

【Q3】 看見有小孩哭鬧的話會覺得很煩躁。

是 (Yes) ➡ 前往 Q6

否 (No) ➡ 前往 Q5

【Q4】 很偏食，如果小菜中有我不喜歡的材料一定會把它們挑走再吃。

是 (Yes) ➡ 前往 Q6

否 (No) ➡ 前往 Q3

【Q5】 如果有人說我壞話或者令我受傷，我一定不會原諒他們。

是 (Yes) ➡ 前往 Q9

否 (No) ➡ 前往 Q12

【Q6】 心情不好的話會向無辜的人或物件發洩。

是 (Yes) ➡ 前往 Q8

否 (No) ➡ 前往 Q9

【Q7】 在家不外出的話電視會長開。

是 (Yes) ➡ 前往 Q14

否 (No) ➡ 前往 Q13

【Q8】 有想要的東西的話一定會拿到手。

是 (Yes) ➡ 前往 Q12

否 (No) ➡ 前往 Q7

【Q9】 對靈異題材的電影、相片很感興趣。

是 (Yes) ➡ 前往 Q7

否 (No) ➡ 前往 Q10

【Q10】 無法想像父母或長輩進行愛情表現。

是 (Yes) ➡ 前往 Q13

否 (No) ➡ 前往 Q17

【Q11】 對別人說的話不會太上心，不容易生氣。

是 (Yes) ➡ 前往 Q20

否 (No) ➡ 前往 Q17

【Q12】 比起我為別人做的東西，我從別人身上得到的更多。

是 (Yes) ➡ 前往 Q11

否 (No) ➡ 前往 Q10

【Q13】 我覺得動漫或漫畫很幼稚無聊。

是 (Yes) ➡ 前往 Q16

否 (No) ➡ 前往 Q18

【Q14】 不能坐在書桌前超過30分鐘。

是 (Yes) ➡ 前往 Q19

否 (No) ➡ 前往 Q18

【Q15】 看到老土或者特殊的人會想欺負他們。

是 (Yes) ➡ 前往 Q19

否 (No) ➡ 前往 Q14

【Q16】 看到優秀的前輩或成功的人會想排斥他們。

是 (Yes) ➡ C 類型

否 (No) ➡ D 類型

【Q17】 我覺得自己仍然有很多東西是不認識的。

是 (Yes) ➡ 前往 Q20

否 (No) ➡ 前往 Q16

【Q18】 我覺得在大人的世界裡是骯髒而且沒有可信的人。

是 (Yes) ➡ C 類型

否 (No) ➡ B 類型

【Q19】 有人看到我的缺點或傷疤時，如果不反抗的話，我會覺得我是傻瓜。

是 (Yes) ➡ A 類型

否 (No) ➡ B 類型

【Q20】 我覺得能活著已經是值得感恩的事。

是 (Yes) ➡ E 類型

否 (No) ➡ D 類型

測驗結果分析

找到你的英文字母了嗎？以下是詳細的結果解析：

A 類型 —— 嬰兒

特質： 你是一個像嬰兒一樣天真爛漫、白璧無瑕的人。

性格： 不過，有時候你會像孩子一樣刁蠻任性，只要是想要的，就無論如何一定要得到。

行事風格： 做事的時候，你都會按照自己的意思去做，亦相信結果會像自己想像的一樣。

B 類型 —— 小學生

特質： 你能分辨甚麼事該做甚麼事不該做，能因應不同的場所和情況好好控制自己。

性格： 不過，你容易感到不安和害怕，經常會依賴別人。

注意： 你特別容易中圈套，被欺騙！

C 類型 —— 青春期 (中學生)

特質： 你是一個充滿活力和好奇心旺盛的人。

性格： 雖然如此，但其實你的內心認為自己已經知道很多，有時候會裝作自己很有內涵。

給人的印象： 容易令人覺得你是一個傲慢的人。

D 類型 —— 社會人 (成人)

特質： 在精神上，你已經是一個獨立的人。

性格： 但有時候，在作出判斷的時候，你會表現得過分現實，沒有靈活性，顯然是被一些先入為主的意見或者固有的概念綁著。

價值觀： 另外，你亦認為錢和物質上的東西是最重要和最優先。

E 類型 —— 老人

特質： 你對所有事已經看得很豁達，正在過一些平穩又安定的生活。

價值觀： 你不會對金錢等物質太執著，認為要好好享受人生才是最重要。

性格： 另外，你不會想嘗試挑戰新事物，對世界的事亦不關心。

👉 按此睇更多日韓心理測驗及星座分析👈

2個手部習慣測你用左腦定右腦多

每個人都有左腦和右腦。雖然它們的形狀相同，但其實負責的功能卻大不同。你知道你思考的時候是偏向用左腦還是右腦嗎？韓國Facebook專頁「OZ Beauty」早前推出一個心理測驗，用2個關於手的習慣就能測出你用左腦還是右腦多。

+ 8

韓國脫單指數心理測驗

韓國YouTube頻道「알고심리」早前推出一個心理測驗，只要回答10條簡單問題，就能知道自己的出pool可能性有幾高。

+ 1

點擊原文查看完整內容：【韓國脫單指數心理測驗 10條問題反映你的出pool可能性有幾高】