收納｜日本爆紅近藤麻理惠衣櫃整理法　做足6步驟輕鬆變出大空間

面對滿山滿谷的衣服，你是不是不知道該從何下手？沒關係，我們來看看日本知名整理專家近藤麻理惠的「怦然心動整理術」吧～跟著麻理惠一起讓衣櫃煥然一新～



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Step 1. 把衣服通通挖出來

不管是冬天、夏天的衣服，通通從各個角落挖出來，看到那跟山一樣的衣服，才會更讓人有動力好好整理。

Step 2. 留下令你怦然心動的衣服

從衣服山裡把衣服一件一件拿出來觸摸、感受，而且只把「怦然心動」的衣服留下來，其他無感的衣服就一律淘汰吧！千萬別因為「這件衣服不常穿」、「好像可以留著當居家服」而心軟繼續堆著。

如果不知道怎麼分辨自己喜不喜歡這件衣服，可以問自己4個問題：

「上次穿這件衣服是什麼時候？」

「下一季還想見到它嗎？」

「接下來還會想珍惜它嗎？」

「你喜歡穿著它的自己嗎？」



過濾完畢後，衣服數量可能只有原本的1/3或1/4喔！

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Step 3. 將衣服區分「摺疊收納法」vs「吊掛收納法」

整理出要留下的衣服後，就可以開始準備幫衣服做分類，依照衣服特性分成「摺疊類」或是「吊掛類」。據麻理惠表示：「摺疊法會比較省空間，而且一邊動手摺的時候也能接收衣服能量。所以除了大衣類、西裝類這種適合掛起來的衣物之外，其它的全都摺疊起來吧！」

上衣類：所有的衣服都先摺成長方形，再摺成小小的四方形，而且目標是要讓衣服「直立」，這樣才能讓收納空間變小。

下半身＆洋裝類：羊毛類、牛仔類、棉質類的褲子跟裙子也是摺成長方形，而且能盡量立起來就立起來；但有摺線的褲子、裙子，或是容易起皺的材質則應該吊掛起來。

外套＆西裝：外套、西裝、大衣這類不能摺疊的衣服，可以直接連同衣架套上防塵袋；毛線衣跟羽絨衣因為布料很厚，又含有很多空氣，所以如果要摺的話記得摺鬆一點，但如果擔心太佔空間，可以收進環保袋或束口收納袋，盡量將裡面的空氣擠壓出來。

特殊場合專用服裝：雖然特殊場合的服裝一年使用次數很少，但如果你很喜歡，依然可以保留下來。而且分類不用特別細分，直接將特殊衣物裝進同一個分類就好。

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Step 4. 把大衣、西裝先掛進衣櫃

以收納順序來說，近藤麻理惠建議大家先把「吊掛」的衣服先收進衣櫃：

1.將同類別的衣服掛在一起

2.從左到右、由長至短

3.材質由厚到薄、顏色由深至淺



如果衣物的下襬能形成向右攀升的線、顏色由深至淺，依照大衣、洋裝、西裝、襯衫等排列，這樣井然有序的衣櫃景象，也會讓你每次換上衣服時，心情都變更好、對自己的穿搭也更有信心。

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Step 5. 摺起來的衣服放進抽屜

依照近藤麻理惠的怦然心動整理法：「摺疊衣物的收納不是靠季節，而是按照單品類別、形狀、材質做大致的分類。而且如果能按照顏色深淺排列，不僅看起來比較好看、便於挑選，也能了解自己的衣服多半是哪些顏色。」

因此像是褲子、裙子、洋裝等類的下半身服飾，可以依照材質厚度由後向前直立排列，顏色也由深至淺往前排。衣服的話則將衣服分成「套頭類」跟「前開類」，像T-shirt、毛衣就是套頭類，襯衫這種有鈕扣、拉鍊式的就是前開類。如果上衣數量太多，就可以將衣服分成「厚的」、「薄的」放置不同抽屜，排列方式也是顏色由深至淺、由後往前排列。

至於衣服擺放抽屜位置也有講究。近藤麻理惠提醒大家：「較重的衣物必須放在下層抽屜、上層則放輕薄的上衣、配件等等，這樣衣櫃才有輕盈的感覺，抽屜的隔板也不容易因為衣物重量而被壓至變形。」

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Step 6. 其他配件這樣放

將吊掛式的大衣掛好、摺疊式的衣服收進抽屜後，就剩下包包、圍巾等小配件啦～近藤麻理惠是這樣分類的：

硬挺的帽子、包包放衣櫃最上層

手套、能折疊的毛帽放進收納籃

特殊場合穿搭的衣服放進衣櫃深處



看完麻理惠的「怦然心動整理法」，大家是不是也覺得整理衣櫃很簡單呢？但妞編輯倒認為「整理不難、維持整潔」才難！有時候就是因為順手、因為懶，才讓我們的衣櫃漸漸崩壞～所以大家記得整理完衣櫃後，一定要克制住自己「順手亂丟」的壞習慣啊～才能讓衣櫃繼續保持「怦然心動」的感覺喔！

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