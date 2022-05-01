達人收納實例｜5個超實用平價收納小物　善用洞洞架變出簡約風

房間太過淩亂，每次總是找不到自己的東西，桌面永遠亂七八糟？趁著假期在家裡，不如好好整理自己的房間吧！



首先，先將自己的生活用品分類歸納，收在不同的收納盒。善用掛鉤，收納袋和置物架收納日常會帶出門的用品，小編會把日常會帶出門的東西收在收納袋裡，那麼出門的時候就把這些東西帶在身上，不會擔心自己遺漏物品，這樣可以避免自己上班遲到。

以下是五種收納的方法，希望可以幫助大家收納家中的物品，一起讓房間更加整齊舒適！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、分類收納

將不同的物品分類收納，放入不同的收納盒或是收納籃。這個方法非常實用，將自己的物品分類放置，可以避免物品散亂，尋找物品的時候也比較容易。襪子，內褲和絲巾可以壓縮並收藏在多格式的收納盒，首飾可以分類收納在首飾盒，日常保養品可以分類收納在收納籃。分類收納法可以將臥室裡的物品整理得井井有條，而且房間還會看起來很美觀。小編通常會把保養品和化妝品分類置放在不同的收納籃，比如今天想要護膚，就拿出護膚的收納籃即可。

二、善用掛鉤

掛鉤可以幫助房間節省很多空間，不管是房間還是浴室，可以在牆壁上掛東西。小編通常都會在牆壁，衣櫃和門前黏掛鉤，懸掛自己的背包，雨傘，衣服和褲子。小編通常都會把第二天要穿的衣服和褲子掛在門前的掛鉤，那麼起床的時候可以順便拿去廁所。若是臥室的空間實在是太狹窄，可以善用掛鉤，將物品掛起來，也可以把房間顯得整齊乾淨。

三、使用收納袋

收納袋非常適合懸掛在床邊，小編通常都會把自己出門前要帶的物品放在收納袋裡，比如手機，手錶，鑰匙，耳機，髮圈和充電寶。每次要出門的時候，不會怕自己遺漏物品，非常省時省力。收納袋可以在各大傢俱店買到，非常推薦大家購買一個收納袋，掛在房間也可以有種IG簡約風哦！

四、洞洞板置物架

置物架完全可以解決房間淩亂的問題，尤其是這種洞洞板的置物架，只需要安插棍子和板架，就可以置放生活物品。小編在自己的桌面前置放一個洞洞板置物架，可以放自己經常會用到的東西，比如耳機，充電寶，洗手液和香水。洞洞板置物架不僅可以讓房間有一種文藝風格的感覺，而且還能避免桌面淩亂，若是把生活用品置放在桌面，會顯得桌面淩亂，把物品放在洞洞板置物架上看起來更美觀。

五、使用多功能衣架

多功能衣架可以節省衣櫃的位置，若是衣櫃空間太狹小，可以用多功能衣架掛起褲子和裙子。小編通常會把一整個星期要穿的褲子掛在一個多功能衣架，那麼就不用花太多時間煩惱要穿什麼褲子。比如星期一要穿的褲子就放在第一格，星期二要穿的褲子放在第二格。多功能衣架可以省下購買更多衣架的錢，一個多功能衣架就可以懸掛四至五條褲或裙。

以上是小編覺得不錯的收納方法，小編自己都會先把生活用品分類收納，然後再放在不同的收納盒。若是日常都會用到的物品，小編會利用一些掛鉤和置物架置放物品，不僅可以省時，也不用花太多錢去尋找物品，希望以上五個方法可以幫助大家收納家中的物品。

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