雪櫃收納｜食物正確存放防菌滋生 雪櫃6管理法生食熟食最佳位置
撰文：聯合新聞網
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雪櫃經常被人們忽略要定期整理，還塞滿了不知道會不會吃或過期的食物，台灣營養師珊珊就說，其實整理雪櫃也有一門學問，並有效防止細菌滋生。
珊珊在Facebook「愛健康營養師 珊珊」表示，人們常會將吃不完的剩飯菜、買來囤的或夏天想吃冰的，就通通都放進雪櫃，但常放進去就忘記、生鮮食材沒有事前處理等等狀況，「會讓你的雪櫃充滿細菌＆出現食品安全危機」，並列出六大雪櫃管理法。
雪櫃6大管理法（按圖看清👇👇👇）
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1. 分裝好再放冷凍，避免食材重複解凍
2. 最多放7~8分滿，讓冷空氣有空間流動、食材確實冷卻
3. 生食置於下層，熟食放上層，避免生食的血水、髒污污染熟食
4. 將食物用保鮮盒或保鮮膜封好後再放入雪櫃，預防湯汁傾倒，保持雪櫃清潔
5. 標示有效或購買日期，以利先處理快到期的食材
6. 分區存放，蔬果、肉類、調味料、熟食等分區存放，方便拿取食材、減少開門的時間
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