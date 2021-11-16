【《全民造星IV》／《造星IV》／造星4】《全民造星IV》播放得如火如荼，播放中的60強比賽成功引起話題，不少網民已開始留意到各參賽者，討論誰應淘汰或被留下，甚至討論哪些參賽者可以直入出道名單！



《全民造星IV》播放得如火如荼，播放中的60強比賽成功引起話題！（資料圖片）

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網民選擇出道名單的條件，主要根據一般組合團隊的工作分擔去分配，例如隊長、門面擔當、可愛擔當、主唱及領舞。而網民所揀的人選，主要都是人氣較高的成員。當中有些雖然於60強比賽中的表現不如理想，不過因為有甜美外貌而依然獲得網民喜愛！

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大家心水哪些參賽者？60強比賽即將進入尾聲，一起期待以上名單有否進入下一輪比賽吧！

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隨《全民造星IV》的播出，不少人都回味還未出道的MIRROR。2018年《全民造星》節目結束後成團，從不被看好，到2021年爆紅成為本土天團，相信未曾聽過他們名字的人已少之又少。不過對於各成員你又認識幾多？

樓主表示早前借用媽媽的舊電話而無意發現媽媽與出軌對象的相片及對話，發現後相當不知所措，而且不想回家因怕面對爸爸。樓主亦提到爸爸一向相愛疼錫家人，不想眼白白看着他被人欺騙，卻沒有勇口說出口，因為能想像到爸爸知道真相的話會相當傷心。

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