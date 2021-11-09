若你的另一半表示要辭工，轉到譚仔米線店做「譚仔姐姐」，你會支持他／她嗎？近日有連登網民分享，表示其女友因為不滿本身所做的文員工作，於是毅然辭職，而新工作正是譚仔米線舖侍應，他感到不知所措而向網民求救，誰知獲網民一面倒反擊！



若你的另一半說要轉工做譚仔姐姐，你又會點諗？（Cr.YouTube截圖）

該網民指其女友本身做月薪$14000的文員工作，但因為人工低亦沒有升職機會而不時提及想轉工。其後女友真的有坐言起行找工作，言談間有提過不如做譚仔，不過當刻二人只把提議一笑置之。誰知近日女友竟然真的去譚仔見工兼成功獲聘請，令男友大感不知所措。

👉 新娘潭為何是四大鬼域之首？ 靈探直播四萬人同時聽到詭異女聲

雖然男友開PO分享時沒有明言反對女友做譚仔姐姐，不過就表示「難以用語言去形容我嘅心情」、「竟然有機會聽到我女朋友講畜牲懶肉凍鏈茶，呢個世界真係癲咗」，看似不太滿意女友的新工作。

👇👇👇點圖睇男友得知女友做譚仔姐姐的心路歷程👇👇👇

+ 1

👉 曾因男友出軌而分手 復合後事主登入對方電郵揭「驚人開房紀錄」

👉 老公上色情網站驚見老婆是主角 網民勸：寧取娼做妻，不娶妻做娼

帖文一出獲得大量網民回應，當中不少便大罵樓主是否不滿意女友做譚仔，樓主回覆表示「佢明明值得更好嘅工」，又表示自己沒有嫌棄女友，只是「現實中有邊個想女朋友有文職唔做，走去做飲食業，人工好似暫時多啲但又辛苦又更加冇前途」，令人感到有點口是心非……於是再引來各方網民批評，大部分網民認為他狗眼看人低，又反駁譚仔姐姐不論薪金、福利、前途均絕不差，有網民更「神總結」11個好處！

👇👇👇點圖睇網民點睇女友轉工👇👇👇

+ 9

不少網民認為女友願意做飲食業絕對是「肯做肯捱」的表現，指樓主要好好珍惜女友這個好女仔。另外亦有多位網民回應指這份工作於各方面均比做文員好，起薪點較高、有勤工獎外，更重要是譚仔是上市跨國公司，女友如此年輕，說不及有上位的機會。不過亦有少量網民反指此工是辛苦工，有錢但少假期，又有人認為此工作沒有可增加知識的機會。

👉 女友表示想揸Ian個胸 男友口多一句令她瞬間黑面 網民：巴打RIP

👉 MIRROR三周年懶人包｜12子粉絲名稱？有幾多個A0？AK中文名點讀？

事實又是怎樣？根據過往譚仔的招聘廣告，「侍應／廚房助理／洗碗」每月薪金$16,500至$20,000，另有新人獎金、勤工獎、醫療和交通津貼。而$20,000此價位已高於2020年全港每月工資中位數的$18,400，跑贏不少行業如運輸和保安等。因此若能衝破心理關口，譚仔姐姐呢份工絕對打得過！

同場加映：譚仔上市｜創食辣等級、宣傳貼地 9個原因成功令年輕人愛食米線

譚仔國際（2217）今年已10月上市，經營「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚的譚仔國際由一間米線店變成香港米線界代表，更衝出國際，無非因為客源夠多夠年輕，究竟譚仔有甚麼魅力呢？點擊看全文：譚仔上市｜創食辣等級、宣傳貼地 9個原因成功令年輕人愛食米線