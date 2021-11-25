IU僅得第二　第一竟不是型男美女？2021年度韓國最愛藝人TOP7

2021韓國最新的民調出來了！這次由《Daily Sports Korea》委託 《MarketLink》 進行的民調，主要以韓國人民最喜愛的藝人為票選主題，在歷經 10 天的票選結果終於出爐了，現在就跟著小編一起來揭曉哪些藝人有幸登榜吧！



TOP 7: 宋仲基 1.4%

首先榮登上位圈的第一位就是以電視劇《黑道律師文森佐》回歸小螢幕的宋仲基，挺過離婚風波後的他，今年復出的成績可以說是相當出色，不僅上半年因電視劇《黑道律師文森佐》中出色的表現被讚是「人生角色」贏得滿堂彩外，前陣子在《韓國第 26 屆春史電影獎》中更以電影《勝利號》拿下最佳男主角，可見復出後成績不僅更加出色，未來也備受看好，近期也正在積極拍攝新劇《財閥家的小兒子》預計將在明年上半年與大家見面，屆時記得準時收看唷！

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TOP 6: 金宣虎 1.5%

雖因墮胎風波形象大損的金宣虎，仍以高人氣贏得第六名的殊榮，自去年從出演電視劇《Start-Up》開始，金宣虎便晉身大勢演員的行列，今年更因《海岸村恰恰恰》而人氣暴漲，不僅演活了劇中「洪班長」一角，萬能溫暖的形象深植人心外，細膩深刻的演技更是備受觀眾好評，近期雖因風波並未出面，但隨著事件不斷反轉，逐漸由黑轉白的金宣虎，不僅榮獲今年韓國《Asia Artist Awards》頒獎典禮網路人氣投票第一外，也確定將出演電影《悲傷熱帶》並但任男主角，而這也是金宣虎首部電影作品，敬請各位期待的同時，也祈禱金宣虎今後只走花路吧！

TOP 5: 孔劉 2.0%

來到我們上位圈的部分，首先登場的第一位就是永遠帥氣、魅力爆棚的《孤單又燦爛的神－鬼怪》大叔孔劉，為人低調的他幾乎沒有過緋聞和風波，而為人親切又紳士的孔劉，只要是與他合作過的演員都對他讚譽有加，絕對是娛樂圈的一股清流，雖然近期最新的作品就是短暫客串過的《魷魚遊戲》，但好消息是許多人敲碗由孔劉、裴斗娜、李準出演的 Netflix 新劇《寧靜海》已經定檔了，確定將在今年 12 月與大家見面，屆時各位藥劑的準時收看唷！

TOP 4: 全智賢 2.1%

今年接連以《雅信傳》和《智異山》回歸的全智賢，自 2001 年以電影《我的野蠻女友》爆紅後所出演的戲劇、電影都備受大眾關注，躍身成為韓國的一線女星的她，今年不僅難得高產兩部戲劇，讓想念她的劇迷相當歡喜外，私下積極參與公益活動的她自 2020 年新冠疫情爆發後便捐贈了 1 億韓元救災，並加入「善良房東運動」為因疫情受苦的房客減租，人美心善的舉動、親民的形象更是被大眾誇讚，「果然是女神中的女神」備受好評。

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TOP 3: 防彈少年團（BTS） 3.3%

不管海內外都人氣爆棚的天團防彈少年團（BTS），每出新曲都能稱霸各大排榜外，私下謙虛有禮的他們更是業界出名的禮儀天團，不僅在表演結束後會協助工作人員清理現場，下雨天訂餐還會貼心地告訴外送員「下雨了，晚點到也沒關係，路上請小心」，不管台上私下都有許多暖舉的防彈少年團（BTS），能成為天團真的不是沒有理由的，最近成員們也已飛往美國，準備在洛杉磯開演唱會，並參加 2021 全美音樂頒獎典禮 ( 2021 American Music Awards ) 以及 CBS 人氣脫口秀《柯登深夜秀》(The Late Late Show with James Corden)，屆時各位AMAY們要記得觀看唷！

TOP 2: IU 5.1%

幾乎每年都登榜的 IU 真的是韓國當之無愧的「國民偶像」！出道 13 年的 IU 可以說是樣樣出色，不管是戲劇、唱歌甚至是擔當歌曲製作人，沒有一件事情難的倒她外，更是韓國的信聽女神，每出新歌必能攻佔排榜第一外，私下寵粉更寵工作人員的她，不僅主動幫身邊工作人員加薪，甚至還會替經紀人追星成功，如此有義氣又疼愛身邊工作人員的 IU 真的很難不讓人愛，近期朝大螢幕前進的 IU 除了與朴敘俊搭檔的電影《Dream》之外，更與眾多大咖前輩宋康昊、姜棟元、裴斗娜一同合作電影《Broker》，目前兩部電影都已經殺青，雖還未公布上映時間，但相信很快會與大家見面的，就請各位敬請期待吧！

TOP 1: 劉在錫 8.8%

終於來到眾所期待的第一名，連續四年蟬聯第一寶座的「國民 MC」 劉在錫絕對是實至名歸，不僅為人低調出道多年的他更時時保持著謙虛的態度，與他合作過的工作人員無一不對他讚譽有加，甚至會細心地記得工作人員的姓名，到了拍攝現場都會親切地與大家打招呼，親民有禮的形象深植人心，獨特幽默、可愛的主持風格個更是深得觀眾喜愛，且由他主持的綜藝節目《Running Man》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《玩什麼好呢》每一檔都是強檔綜藝，除了主持能力備受觀眾肯定外，自出道到現在都先少有過緋聞的他，更是眾多藝人的典範，能長居榜單第一真的不是沒有原因。

在這小編也為好奇後續排名的各位整理好了，並列第 8 名的分別是金惠秀、申敏兒 1.2 %，宋慧喬、李英愛、林英雄 1.0 %並列第 9，姜鎬童、曹政奭、韓志旼、玄彬以 0.9% 並列第 10，以上完整排名不知大家看完有沒有覺得每位都實至名歸呢？歡迎留言跟小編分享唷！

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