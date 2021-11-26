「樂壇校長」譚詠麟近日捲入桃色糾紛，被一位名叫「悲傷牛肉麵_」的內地網民指控他「睡粉絲」，與自己的23歲女朋友在酒店發生超友誼關係，更上載三張背影相片。譚校長的經理人公司已就事件作出回應，發生聲明否認指控，並指正處理事件，將採取法律行動。

事件不斷發酵，引起中港兩地網民熱烈討論。日前連登網民就事件腦洞大開，提議若要拍攝譚詠麟電影，究竟戲名叫甚麼好？結果引來眾多回應，齊齊用創意「食花生」。



「樂壇校長」譚詠麟近日被一位名叫「悲傷牛肉麵_」的內地網民指控他「睡粉絲」，更上載三張背影相片。(微博圖片)

內地網民「悲傷牛肉麵_」先後發文及貼出三張男子背影相，指控譚詠麟「睡粉絲」。雖然譚校長已出聲明否認事件，不過仍蓋不過網民的好奇，有網民化身FBI找出各項蛛絲馬跡，直指相片中的男子跟譚校長有不少相同之處，例如相片中男子的深色運動衫褲及白襪，與譚校長曾於社交平台發過的相片中造型幾為相似。另外相片中男子所穿的「K」字鞋，譚校長亦有同款。

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相片中的男子跟譚校長有不少相同之處，例如相片中男子的深色運動衫褲、白襪及「K」字鞋，過往譚詠麟都有類似穿著。

不過不論真偽，事件早已引起網民討論。日前有連登網民就事件發起集思，表示假若像梅艷芳一樣為她拍一套電影，那麼譚詠麟的電影，究竟戲名叫甚麼好呢？不少網民齊齊腦洞大開，就譚校長今次的事件構思多個電影名，當中有食字亦有向經典致敬，相當過癮！

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再次重申，譚校長已經否認事件，但若幫譚校長拍返一套傳奇作品，其實像《梅艷芳》一樣用返本名做戲名也不錯。大家又是否同意？

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