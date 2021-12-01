相信不少人都喜歡日本文化，除了經常「返鄉下」去日本旅行外，更會學日文、希望日後能與日本人交流、甚至到當地工作。不過，事實又是否真的如此美好？近日有連登網民於討論區上吐苦水，力數與日本人工作的難頂位，結果掀起不少人回應。



日本人是職場文化你又了解多少？（《無法成為野獸的我們》劇照）

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日本人出名做事嚴謹認真，處處注重細節體面。作為外國人，受到這樣的服務當然讚好。但若然處境變成你要跟他們合作，要跟隨他們的要求去工作，也許又是另一回事。

日前有網民於連登討論區以「同日本仔有工作上接觸慘X過死」為題，大談跟日本人工作的多個難頂位，直指他們嚴謹認真的習性，反而令工作的效率大大減低。簡單一件小事都會被複雜化，導致工作進度減慢。亦有網民認為日本人都是「笑面虎」，表面笑着，背後卻隨時跟其他日本人一起不滿你。

👇👇👇點圖睇網民細數跟日本人有幾難頂！👇👇👇

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不少網民都認為日本的美好只限於去旅行時吃喝玩樂，又大喊喜歡日本文化的朋友千萬別盲目喜歡。不過，記者認為不同國家人民都有其文化背景，況且人人都各有優缺點，日本人工作上的專業認真態度、工匠精神、大企業管理文化等等，都是全球知名，所以切勿「一竹篙打一船人」。

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離職走人，不少人按照慣例都會派糕餅作散水餅，以感謝一眾同事的關照。不過看來這約定俗成的文化非人人認同，近日有連登網民開PO表示收到同事派旺旺仙貝作散水餅。如此出位的散水餅引來不少網民恥笑，繼而展開「究竟離職使唔使派散水餅」的激烈討論，大家又有甚麼看法？

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