近日海關出招設計角色「許假」提醒市民慎防貨不對辨的情況，樣子走驚慄風，相當創新。回顧過往多年，政府各部門不時推出各式人物作宣傳吉祥物，不過能獲大眾認識的相信不是環保署《惜食香港》宣傳代表「大嘥鬼」、便是食環署的「清潔龍阿德」，更多的卻是「紅唔起」的公仔人物。以下9個政府部門宣傳角色，你又識幾多個？



近日海關出招設計角色「許假」提醒市民慎防貨不對辨的情況，樣子走驚慄風。(YouTube影片截圖)

許假角色名字取自虛假諧音，是海關近日推出兩條新宣傳短片中的新角色，主要用作提醒市民慎防「中伏」，被誇大宣傳或貨不對辦等情況所欺騙。跟以往的角色走卡通風不同，許假更偏近動畫《反斗奇兵》中的風色風格。眼神相當空洞，帶點驚慄風。能否引起市民關注還是未知之數。

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不過參照政府過往多個吉祥物的狀況，大多都難以跑出、真正成為為人所知的宣傳人物。以下9個都是曾推出但極低存在感的政府吉祥物，一起來看看你認得幾多個！

👇👇👇點圖睇9個紅唔起政府吉祥物👇👇👇

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總括來說，曾推出的角色能彈起的機率可謂非常低，究竟政府還是否應花費公帑設計角色作宣傳，還是應另僻宣傳方式？相信大家都心中有數……

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香港近來再現移民潮，根據統計處於今年8月發表的數字顯示，2021年年中本港人口相比2020年年中人口減少了87,000人，跌幅為1.2%，同期有89,200名香港居民移出，當中英國因為推出BNO 5+1 VISA，不少港人也選擇移民當地。

移民潮當中除了一眾市民，當中亦有不少藝人，例如林子博和雷頌德。而網絡紅人龍心亦是一份子，近日於其YouTube頻道拍片大談移民英國後的生活日常，自爆在英國生活並不容易，大呻冇啖好食。移民英國究竟有沒有想像中的寫意？不少YouTuber及網民都曾就此展開討論，指出移民英國後的「難頂位」。

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