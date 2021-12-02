不論是學生還是上班族，每天最期待的，相信都是午飯時間！雖然上班族可以選擇出街食，但不少學生都要被逼留在學校吃飯堂供應的食物。近日，YouTube頻道SUBUSU NEWS上載影片，指早前不少韓國網民在網上貼出自己曾經吃過的「地獄canteen食物」，其中最奇怪的，包括粉紅色的士多啤梨醬年糕、 魚仔餅炒魚乾。



士多啤梨醬年糕

👉 譚詠麟曾與湯家驊夾band、被指偷吃23歲fans 倫伯的10大人生起跌

根據YouTube頻道SUBUSU NEWS的影片，近來不少韓國網民表示自己在學校canteen吃過超奇怪的食物，例如士多啤梨年糕、魚仔餅炒魚乾、啫喱糖沙律、香蕉芒果咖哩等。

▼▼▼點擊圖片查看網民貼出的地獄canteen食物▼▼▼

+ 6

👉 69歲尊龍近照曝光現肚腩！15個年輕時超靚仔男星 誰似食了防腐劑

又關「相機食先」事？

韓國新韓大學食品烹煮學教授金英誠接受SUBUSU NEWS訪問時解釋，因為現時的人們喜歡「相機食先」，所以現時推出的食物會趨向越來越色彩化，以色彩繽粉的賣相作為賣點。

現時不少食物都充滿色彩

👉 秋葉原大量女僕「賣身」違法搭訕毒男 為追數拉客慘變劣質陪酒女

不少網民看完以上這些地獄級canteen食物之後，都笑言「這些能放進口嗎」、「真的太有創意了，應該頒獎給煮出這樣的食物的廚師」、「如果每天都吃這些，真的會不想上學，太可憐了」。

同場加映：夫婦手機兩個月自動撥打2000次電話 攝製隊屋內裝cam解驚人謎團

雖然現在不是農曆7月，但靈異事件仍然不時發生。近日，韓國節目《世界有奇事》收到一對夫婦的報料，指自己和兒子的手機於近2個月不斷無緣無故自動撥打超過2000通電話，電訊商和手機維修商檢查均沒有發現有異樣，連專家都無法解釋。最後，攝製隊在事主的家安裝多部攝影機觀察一週，始揭發罪魁禍首是「這個」！想知道事件的詳細內容，可到原文閱讀。