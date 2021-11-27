Netflix︱8部重口味18禁影集盤點　大尺度情慾劇情令你欲罷不能

Netflix有着各種類型的劇集，而其中也有許多限制級的影片。早前爆紅的《禁室365天》（365DNI），讓許多網友直呼尺度太大了成為熱議。除了這一部《禁室365天》，Netflix其實還有幾部尺度較大的情慾劇集電影，看了會欲罷不能哦！



1）黯慾橫流（Dark Desire）

劇情講述一名法律系教授有著出色的外表和善良的心。教授已有一段20年的婚姻，並有一個女兒。教授與丈夫表面上看起來美滿恩愛，但其實丈夫卻因為忙於工作而常不在家，而之後還出現了反常的行為，讓教授確認丈夫有了小三。常年被冷落的教授最終跟著閨蜜去獵豔，遇到的小鮮肉竟然就是自己學科的學生。看起來只是普通的出軌情慾片，但其實隨後的劇情還帶有懸疑推理成分。

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2）失控（Ingobernable）

這一部帶有政治成分的劇集講述墨西哥第一夫人因為丈夫突然死去而被通緝。為了證明自己的清白，她開始探入未知的領域，但卻發現了許多不為人知的秘密和遭到背叛，讓她開始對死去的丈夫失去了信心，讓她決定將真相揭露。這一部劇的亮點是揭露了墨西哥政治的腐敗還有第一夫人與每個角色的情愛往事。

3）愛達與她的秘密情人（EDHA）

這是Netflix第一部原創的阿根廷劇集，內容是講述一名在服裝設計界非常有名的單親媽媽，遇到了一個英俊挺拔的神秘男子，並成為了她的繆斯。接著下來的就是男子強烈的復仇願望、狂野的激情與心底深處的秘密慢慢將女主推向了崩潰的邊緣。

4）越界（Gypsy）

這一部劇由《格雷的五十道陰影》（50 Shades of Gray）的導演執筆、由《鳥人》（Birdman）女主娜奧美·屈絲（Naomi Watts）破格演出。故事講述娜奧美是一名心理治療師，不但事業有成而且還有着一名帥氣的丈夫和可愛的女兒。娜奧美的工作就是每天在辦公室裏接見擁有不同煩惱的病人並與他們聊天，而其中有三位長期進行諮詢的病人卻與她發展出危險但又親密的不當關係。

5）沿途友你（Valeria）

這一部劇改編自伊莉莎白·貝納文特（Elisabet Benavent）同名小說，劇情描述女主Valeria是一名小說家，可是此刻的她卻遇到了創作瓶頸還深陷於婚姻危機。後來，在一場派對上遇到了閨蜜的朋友並發展成一段若即若離的微妙關係。透過三位閨蜜，女主找到了色情小說的靈感。這是一部輕鬆的劇集，煽情得來帶有張力，可以一看。

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6）柏捷頓家族：名門韻事（Bridgerton）

這一部影集可說是史上顏值最高的情慾影集。影片中講述柏捷頓家族裏最年長的女兒於1813年的婚姻市場裏得到了女王最高的評價。她長得優雅、有著聰明的智慧、純潔，可是因為被哥哥過度保護所以一直找不到配偶。而就在這時候，長得一表人才的哈斯丁公爵回到了倫敦，而女主也對這個擁有神秘魅力的男人感興趣。雖然公爵抱持著單身主義，但兩人卻在一場激烈的智鬥中，在嘗試擺脫社會的期望下被對方吸引了。這一部影集結合了浪漫、醜聞和智慧，不只是簡單的愛情探索劇情。

7）名校風暴（Elite）

這是一部西班牙驚悚劇，而最大的亮點就是這一部劇與Gossip Girl類似，但是尺度卻大很多。劇裏講述三名打工階級的學生得到了一項獎學金而進入了一個貴族學校。他們三人的出現破壞了貴族學校的惡性平衡：宗教、性、女權、毒品、同性戀等等，直到一名學生「被謀殺」才讓大家開始了噩夢。這部劇充滿著懸疑色彩，此刻已經是第四季了，有興趣的可以追一追，集數不多勝在劇情緊湊！

8）錦繡豪門（Dynasty）

這是一部劇是翻拍經典黃金時段電視劇《豪門恩怨》（Dallas）。這部劇講述美國最富有的兩大家族Carrington和Colby為了各自龐大的家族企業，而彼此競爭、控制子孫，還兩家人還成為了世仇。除了錯綜複雜的恩怨之外，這一部也寫實地將富人世界裏的黑暗面呈現出來。

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