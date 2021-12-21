【王力宏／王力宏離婚／王力宏李靚蕾離婚】王力宏與李靚蕾離婚一事不斷發酵，到昨日（20日）王力宏終於跪低認錯並宣布暫時退出娛樂圈。王力宏「優質藝人」的形象亦因此毀於一旦，令不少網民感嘆過往都被騙了，亦有人因而擔心另一半會否出軌而不自知。近日日本網站「みのり」推出一個心理測驗，透過選擇食物種類，揭露出軌潛在動機！



若王力宏玩這個心理測驗，未知他所選的會否是鹹食？（資料圖片）

如果一星期只能吃一種食物，你會選擇吃甚麼？這個心理測驗透過食物的選擇，去判斷你出軌的動機分別是甚麼。網站中提到由於食慾和性慾一樣，都是人類不可缺少的慾望之一，而能讓你維持吃一星期的食物，其實亦代表著你對異性的偏愛。

測驗中分別有鹹食、甜食、辣的食物和酸的食物四個選擇，將分析你的性格及對伴侶的取向！

👇👇👇點擊圖片開始心理測驗👇👇👇

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大家覺得準確嗎？自己玩完又夠膽給另一半玩嗎？正面點想，或許此測驗能助你和另一半防患於未然，不妨放膽一試！

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同場加映：曾因男友出軌而分手 復合後事主登入對方電郵揭「驚人開房紀錄」

談戀愛，是兩個人之間的事。如果其中一方做出不忠行為的話，相信這段關係也很難走下去。近日，一名韓國女生向綜藝節目《說vival》投稿，指自己6年前曾經因為男友出軌而跟他分手。二人好不容易復合後，事主有一天偶爾登入了男友的電郵帳戶，竟然發現「超驚人的開房紀錄」！

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