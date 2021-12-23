【聖誕節/新年/元旦】大時大節女生們都會將自己打扮得漂漂亮亮，不過如果化妝技巧不純熟，一時失手隨時濃妝變老妝，就得不償失。有日本化妝師公開零失敗的超簡易化妝術，打救一眾女生。



資深化妝師 Twittef@nakabura ryota

該名日本資深化妝師@RYOTANAKAMURAN1在Twitter分享了4種「不會再失敗的化妝」教學，相比化靚個妝，化妝時留意整體「視覺重點分配」更加重要！該化妝師也貼相片示範了不同重點化妝，出來的效果如何大不同，女生們齊齊學嘢喇！

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同場加映：約見面不再說「去到邊、我到咗」日本年輕人約會集合竟靠這東西！

大家約朋友出街，一定很常說「我到咗了」、「你到邊？」、「仲有15分鐘」、「轉個彎就到」，不過在日本年輕人眼中，原來都是過時的用語，他們也有自己一套新的約會、集合的方式。點擊這裡看日本年輕人新約會方式！