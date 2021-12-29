聖誕節剛過，相信不少情侶都會收到另一半的聖誕禮物，不過近日有網民分享聖誕節慘痛經歷，指因為沒有買禮物令另一半嬲爆，他更因此在尖沙咀喊住過聖誕，網民也留言叫樓主有心理準備，戀情隨時因為一份聖誕禮物凍過水……



網民「夜航」近日在連登討論區發帖文「聖誕節12月25號男人老狗係尖沙咀喊L左」為題，道出節日因無送禮物激嬲女友的故事。樓主指他與女友相識五年，拍拖兩年，女友純品非拜金女，除了偶爾會發少脾氣，但感情一直相當要好，在旁人眼中是一對熱戀期情侶，樓主也一直認為「平平淡淡過日子，生日過節簡簡單單食餐飯，行下街已經好幸福。」

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今年聖誕節他如常約女友去街，誰料女友一見面即問「聖誕禮物呢?」，樓主即答：「下?冇喎，琴（尋）晚平安夜咪同你食咗飯囉」，女友立即埋怨只食餐飯毫無「儀式感」。起初樓主也不以為然，還說「對唔住聽日補返比你囉」，但女友坦言「我唔係想要講先識做呀！」

樓主指雖然沿途不斷氹女友，行到半島門前噴水池更說「不如影返張相」，誰料女友說「其實我今日冇咩心情」，樓主才知自己「瀨嘢」，戴上兩隻聖誕鹿角戴上頭氹女友，但對方依然嬲爆。樓主仍未知自己衰乜，更問對方「你嬲完未？究竟有咩好嬲？」

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女友此時已忍無可忍，立即爆SEED「點解你仲唔明？點解你對ex咁好，對我就咁hea？點解我唔可以好似其他人咁，收男朋友送嘅禮物？點解你咁唔上心？」當刻樓主坦言「呆咗」，更當場流下男兒淚。「或者巴打們會覺得我廢，男人老狗咁就喊，我喊或者係因為委屈、因為面子、但大多數係因為我無意傷害左自己最愛嘅人……」

他指事後終於明白女友其實是怪他沒有為對方設計的心思，「可能簡單嘅一張卡，一盒朱古力就足夠，但係我就冇做到」，希望女朋友睇到篇文可以原諒他。

對於樓主的懺悔文，不少網民留言不睇好這段感情，「唔好喊，留返分手嗰日先再喊」、「基本上你實散，做男人要似返個男人」、「女人大時大節就係想要禮物，那怕係花呢類老土嘢，你乜都無，仲要問條女嬲咩」、「送禮只係導火線，最憎啲男人老狗講兩句就開始眼濕濕想喊」。

👉13座中國史上最醜雕塑 寺廟外放裸女、巨型茶壺倒出嘔心綠色水柱樓主最後交代返女友見佢喊沒有再出聲，互相擁抱下當無事，希望明年樓主可以醒目啲，如果他們還有明年的話……

其實作為男友的確要注意言行，否則好容易踩入地雷區而不知，以下 １０個女生地雷區，所有男友都要小心:



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