【試當真/Chill Club/MC $oHo & KidNey/張天賦】《Chill Club推介榜 年度推介21/22》落幕，正當網民及fans們，為盧瀚霆（Anson Lo）奪得「Chill Club年度男歌手」金獎，姜濤只得銀獎，而鬧得不可開交，有眼利網民發現，頒獎禮中險些出現「關菊英2.0事件」，而主角就是YouTube頻道「試當真」的成員，組合MC $oHo & KidNey（蘇致豪和許賢）。



MC $oHo & KidNey昨日亦有出席頒獎禮。

👉193 Café小龍蝦包鑊焦多如黑椒 專訪中伏苦主：免費請我都唔再去

事情發生於頒發年度新人金獎時，主持人宣佈：「得獎者係MC」，站在主持人後面的MC $oHo & KidNey聞言即踏上前一步，未料主持人略為停頓後，繼續說「MC...張天賦！」令MC $oHo & KidNey立即收步，旁人看到二人險成關菊英2.0事件，紛紛大笑，ERROR的肥仔更笑到彎腰手指指。

本來這一幕未有在電視中轉播，沒想到竟然有眼利網民，在重看現場觀眾拍攝的影片時注意到，更分享至「試當真」Facebook群組，賜名為「關心賢」，笑翻一眾網友，揶揄二人差點引發「關菊英2.0事件」。

👇👇👇即睇事件逐格重播👇👇👇

+ 3

👉Netflix用戶暴跌賴觀眾夾Plan 網民勁數6大缺點：窮得只剩韓劇

有網人認為二人是故意搞笑，而且識放識收，好玩得來沒有搶去張天賦的風頭，笑言他們要拍片解畫。大家覺得他們是有心還是無意？留言分享一下看法吧！

同場加映：試當真Cap圖賣NFT 一張$4800遭批搵笨 4大惹火事件搞出大頭佛

YouTube頻道《試當真》近日宣佈推出NFT產品，引起廣大網民關注，不少人批評試當真有樣學樣，而且定價過高，亦令網民直罵「搵笨」。《試當真》成立至今一年多，已經多次搞出大頭佛，成成香港其一個惹火YouTube頻道。👉即睇試當真4大惹火事👈