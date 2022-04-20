【193/ERROR/Tanuki Café/中伏】193新開的Café主打多款IG-able美食吸引粉絲朝聖，但網民就負皮食物質素。最新又有一位苦主中伏，她在IG打下長長的食評，批評餐廳食物質素欠佳，引起大量網民討論。她接受《開罐》訪問時表示免費都唔會再食，即使193開宗明義是要靠Café呃錢，亦不代表食物可以不好吃。



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193最近在紅磡新開Café成為網上熱話，不過就有人親身試伏，最後還貼錢買難受。苦主陪媽媽去了光顧193新開的Café，雖然主打的Croffle好食，不過小龍蝦沙律Egg Drop就一般。除了麵包乾硬，小龍蝦沙律味道亦不特別，而且上面還有一片片疑似鑊焦的物體。

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事主表示：「心諗點解咁多黑椒都冇咩味，望真啲發現呢啲點點似鑊焦多過黑椒...」她和媽媽更發現這些黑色碎碎與烘燶麵包極相似。詢問店員時，對方就回應小龍蝦會先炒過再夾入麵包，令她崩潰道「我真係食緊鑊焦小龍蝦沙律」。

事主在IG大呻 / IG Story截圖

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苦主接受《開罐》訪問時表示：「免費請我食多次都唔會食，希望粉絲有正常味覺，有明亮嘅眼睛。」其Story亦被截圖及上載到FB「香港Café關注組」引起討論，有人笑指193一早講明開Café是呃大家錢，所以食物質素不好是「合乎商品說明」。

不過苦主則回應：「唔好拎193句『擺明呃錢』嚟做免死金牌，呃人錢唔等於要接受難食（嘅嘢食）。」其實193向來言行出位，之前已發生過多宗爭議事件。

👇點撃圖片看193過往爭議👇

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【1】Café食物中伏

193的Tanuki Café被批食物質素一般，網民指只有Croffle好食，有專程一試的苦主更中伏。小龍蝦沙律Egg Drop麵包乾硬，小龍蝦餡還夾雜一片片疑似鑊焦的物體。

小龍蝦沙律Egg Drop麵包乾硬，小龍蝦餡還夾雜一片片疑似鑊焦的物體

【2】出位言論

2021年，193多次在媒體訪問期間直線抽擊TVB，包括指友台「係畀老嘢睇」、「收視得幾百部電視機」，又表示TVB《#後生仔傾吓偈》主持陸浩明「40幾歲都叫後生仔？」，以及「千禧五虎」名字老套。

193言論出位 / IG @deniskwok193

【3】叫Fans幫手買波鞋？

2021年，Travis Scott聯乘款Nike波鞋引起炒賣熱潮，193在IG Story向Fans求助，表示想買高低筒各一對，但就被指是側側膊叫Fans送給他。193事後解釋其廣告費都夠買幾十對，不用向Fans「乞鞋」。

被指叫Fans幫手買波鞋 / 193 IG Story截圖

【4】網店入數事件

193的網店LILABOC售賣自家設計產品，如T-Shirt、口罩，有Fans在過了截數日好幾個月後仍填到表兼入數，最後因收不到貨品而要求退款。193態度被轟欠佳，他回應：「點知你用咩Account？定係燒俾你，快啦」，更將對話放上IG，有公審之嫌。

193態度被轟欠佳，又將對話放上IG / 193 IG Story截圖

【5】鬧網民老套保守

193在《ERROR自肥企画》獲得出歌機會，但他推出的《睡到三點》被部分網民形容為難聽。面對批評，193表示：「接受唔到新事物，其實大可以返去睇流行經典幾十年，橫掂我嘅target audience都唔係老套保守怪。」

鬧網民老套保守 / 193 IG Story截圖

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