分手後相約「滾床單」是否合理？逾400名受試者認為具「正向作用」。



伴侶間分手或離異後，卻又發生了性行為，究竟合不合適？對於性觀念較為保守的社會而言，大多數人可能認為十分荒謬；不過一份刊載於國際期刊《性行為檔案》（Archives of Sexual Behavior）中的研究則揭露，「分手後性行為」其實對「前」伴侶雙方皆有著積極的影響。

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美國韋恩州立大學（Wayne State University）發起2項調查，旨在了解伴侶雙方在分手或離異後，對彼此的情感依戀程度為何。在第一項研究中，研究團隊訪問了113名近期與伴侶分手的受試者們，是否與前伴侶有過任何身體接觸、以及對前伴侶的心理依賴程度。

在第二項研究中，團隊則召集372名受試者，訪問他們與前伴侶有無嘗試且實際發生性接觸，以及雙方是否仍有情感方面的聯繫。受試者在分手後，完成了為期一個月的日記記錄，研究團隊也進行了為期2個月的隨機訪問。

與前伴侶發生親密行為 研究：對發展新關係有積極幫助

研究團隊綜合上述2項研究進行數據對比，發現這些受試者與前伴侶發生性關係後，大多還是能夠從失戀帶來的沮喪或悲傷中恢復。此外，向前伴侶要求發生性行為的受試者，在多數情況下也相當順利地與前伴侶發生性行為。研究人員發現，雙方發生性行為後，並未影響他們走出失戀的陰霾，且成功率與分手後再次復合的機率無直接關聯。

那些渴望與前伴侶發生性行為的受試者認為，性行為是一種促進親密和彼此聯繫的方式，並無感到任何不妥之處。且發生性行為後，他們也沒有因此感到痛苦或沮喪；事實上，這反而使他們在日常生活中變得更加積極。

研究主要作者史蒂芬妮．斯皮爾曼 （Stephanie Spielmann）表示，這項研究證明，許多人對於與前伴侶發生性行為，有道德上的疑慮與擔憂，事實證明這些擔憂可能是多餘的。她認為，這些研究挑戰了人們對於與前伴侶發生性行為的既定思維，參與此研究的受試者，即使與前伴侶發生性行為，最後不僅沒有為過去的感情所牽絆，反而能繼續向前，積極發展新的交友圈和浪漫關係。因此，斯皮爾曼認為，人們與前伴侶之間的複雜感情，值得更進一步的評估與深入研究。

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「前任」為何往往被視為眼中釘？ 重溫過往關係恐造成「毀滅性影響」

此研究的協力作者莎曼沙．喬艾爾（Samantha Joel）則表示，在這項實驗中，受試者認為自己與前伴侶發生性關係，比與新伴侶發生性關係更加容易。因為對彼此的熟悉和共同創造的回憶，驅使雙方發生了性行為；而與新伴侶間的不確定性使性行為相較不易發生。此外，考慮到與前伴侶先前即有發生過一次或數次親密行為，受試者認為兩人發生性關係更合乎邏輯，罪惡感也相對較輕。

喬艾爾認為，從研究結果來看，不難理解為何許多人總是認為另一半的前男／女友容易構成威脅。在此研究中，受試者因為另一半與「前伴侶」發生親密關係的嫉妒感，竟比另一半尋求新歡還來得更大。因此，重溫過往的浪漫經歷，可能會對目前的伴侶關係產生毀滅性的影響。

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