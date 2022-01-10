男女分手當然希望好來好去，不過說來容易，不少人會反轉豬肚就是屎。近日就有一名cheap精男跟女友分手後竟到警署報案，要求女方俾分手費，事件曝光後令網民震怒。



據內地傳媒報道，貴州一對男女，平日拍拖都是由男方俾錢，不過二人分手後男方竟到派出所報案，指要問女方拿回拍拖期間的使費，還預備了一張水蛇春咁長的清單列表，就連他媽媽所包的水餃的計算在內，平均每隻水餃要0.8人民幣 ($1港幣)，二人更為相關使費爭論不休，最終女生真的付了3422人民幣（約4186港元)給男方。

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不少網友紛紛在帖文下留言：「算得後清楚，看來是位嚴謹的前男友呢」、「叫他按時間出示發票和付款收據，證據不足點俾錢」、「還好分手了，女生解脫了」、「必須說：分手快樂。」

事件曝光後女方也有親自發文，指之前男方跟媽媽鬧交，無錢租樓所以暫住在女生家中，但一住就２０多日， 更只在家打麻將及上網，「他一起帶來的狗狗也都是我和閨蜜在負責把屎把尿。」

分手後要再見亦是朋友其實也不容易，在決定與前度當朋友前，應先要做到以下5點。

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