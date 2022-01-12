你公司有沒有提供「醫療卡」（醫療保障）？你又有冇試過用醫療卡去「睇醫生」？近日有網民發文表示，用「醫療卡」去睇普通科醫生，診症過程竟不足10秒就結束，醫生根本不聽他講述症狀，就直接問「要幾多日假紙？」該網民表示嬲得「爆粗」，憤而離去！



《The Simpsons》截圖

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近日香港討論區網民「咸魚炒飯加底」發文講述睇醫生不快經驗，他說：「夜晚同朋友食錯海鮮，攪到兩個都凌晨屙到就往生，第二朝我就即刻一早去睇醫生，因為想慳下錢，就試下公司個醫療卡醫生。」以下是他描述的診症過程👇👇👇

我：醫生，我琴晚因為食錯嘢，所以......



醫生（打斷我）：等等，你係肚屙？



我: 係啊，因為......



醫生（再打斷我）：得！要幾日假紙？



我：下？



醫生：我幫你寫今日啦！



我（真心嬲X到仆街）：你無X嘢啊？我病X咗屙X到仆街，你聽都唔聽下我個肚就開假紙畀我？XXXXX，咪X學人做醫生啦！



網民「咸魚炒飯加底」續稱，醫生被他鬧爆後「呆咗」，而他亦嬲到「直接拎袋開門走人」，轉去另一間診所求診。對於他這段「睇公司醫生」經歷，不少網民都表示有類似經驗 👇 👇 👇

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「射波」必講這徵狀？

另一方面，也有網民分析指，該位醫生之所以極速地問「要幾多日假紙？」可能是因為「做慣射波case，條件反射」。所謂「射波」即打工仔「詐病」請假，不少網民都表示，「射波」一般都會對醫生說自己肚痛、肚屙，「因為無得check」。有網民表示：「公司醫生係咁上下啦！你真金白銀俾350元就服務好啲嘅！」

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