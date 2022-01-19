現在許多店家為了吸引顧客，會替商品取有創意的名字，台灣全家便利商店近期就推出一款名叫「好沙的魷魚」，令不少網友疑惑詢問「到底什麼是好沙的魷魚？」



【圖輯】「好沙的魷魚飯糰」是什麼？眼利網民靠一隻字估中正確答案（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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有網友最近在Dcard發文〈#全家 問題！我忍好久了！！〉，詢問到底「好沙」是什麼意思？是沙茶醬、沙拉，還是吃起來沙沙的？全家便利商店為了跟上《魷魚遊戲》風潮，推出一系列魷魚商品，包含超沙魷魚羹麵、好沙的魷魚飯糰、海王魷魚炊粉等。

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網友揭露正確答案，好沙的魷魚就是「沙茶醬加魷魚」，全家官網也確實寫該飯糰是以沙茶醬拌炒魷魚，有網友透露，每次遇到中文看不懂的商品名字，就會馬上看英文，「這和很多飲料店菜單取一些蝦趴的中文名，然後我就默默的看底下英文名（啊，這就是學英文的用處）」。

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