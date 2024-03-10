10個關於女性乳頭的秘密　20個小孔擠奶變噴泉　凸起不等於性興奮

胸部大好還是胸部小好？這個爭論從沒停過，但除了乳房大小，你還關注過什麼？乳房是女性哺育下一代的重要器官，也是女性的一個敏感區，陸媒《生命時報》近日就總結了關於女性乳頭的10個秘密，有些可能連女性自己都不知道。



【圖輯】點圖放大了解「10個關於女性乳頭的秘密」👇👇👇

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1.每個女性的乳頭都不一樣

和乳房一樣，沒有兩個人的乳頭是完全相同的。有些女性的乳頭比較大、顔色深，有些女性的乳頭比較小，顔色淺紅。不管哪一種類型，只要不是病態，都應該坦然接受。

2.乳頭立起來不一定就是性興奮

女性性興奮時乳頭一般會硬起來，但不是所有人都這樣。如果外界溫度低，女性感覺冷，或者身上穿的衣服摩擦了乳頭，也可能使乳頭凸起。

3.乳頭上不是只有一個孔

很多女性一直到分娩後、給寶寶哺乳時才發現乳頭原來不止一個孔，其實每個女性的乳頭上都有15到20個小孔，像個小噴泉，所以擠奶的時候才會乳汁四射。

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4.乳頭有毛髮很正常

女性的乳暈區域長出一些纖細的絨毛，一般屬於正常現象。如果你不喜歡這些毛毛，可以進行蠟膜脫毛。

5.每個女性的乳暈上都有小突起

在醫學上，乳暈上的突起被稱為「蒙哥馬利腺」或者「蒙氏結節」。這些小突起會分泌出油狀液體以保持乳頭的柔潤。

6.乳頭凹陷是常見症狀

大約有10%至20%的女性有各種程度的乳頭凹陷。乳頭凹陷不必難以啓齒，但哺乳時可能會有點小麻煩。有些胸罩專門用於糾正乳頭凹陷，女性平時也可以用拇指和食指在乳暈處揉捏，必要時可採取手術。

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7.什麽是「跑步型乳頭」

如果女性不戴胸罩進行體力勞動或運動，特別是跑步，可能會造成「跑步型乳頭」，表現出來的症狀是乳頭乾燥、酸痛，還會出血。

8.乳頭的敏感度會因月經周期變化

女性經期前幾天，因為體內雌激素和孕酮的作用，乳頭的敏感度會逐漸增加。月經期間，乳頭的敏感度最高。

9.乳頭出現滲出液要警惕

女性在非懷孕期或非哺乳期時出現滲出液，原因一般是外力對乳頭的刺激過重或者運動時沒有佩戴合適的胸罩。不過，如果經常出現滲液甚至流血，需要立即就醫。

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10.乳頭的敏感性因人而異

對於有些女性來說，男人愛撫她的乳頭是一件舒適愉悅的事情。但有些女性的乳頭過於敏感，導致體驗不是很好，所以她們寧願男性愛撫別的部位。另外，有一種性高潮叫「乳頭高潮」，也就是女性沒有和丈夫進行實質性生活，丈夫僅僅刺激了她的乳頭，就能讓她達到性高潮，這是因為大腦對乳頭受刺激的興奮方式和陰道感覺皮層受刺激的興奮方式是一樣的。

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