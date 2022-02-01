農曆新年即將到來，相信這絕對是每年華人最期待的節慶，有新年假期讓朋友家人齊聚之外，還有各式各樣的新年活動，好好熱鬧和放鬆一番。若你覺得新年假期不夠爽，那就請你再堅持（活著） 240 年，因為 2262 年將出現「閏正月」，將有兩個「正月」發生。



西元 2262 年將有兩次「農曆新年」

從 2262 年的行事曆可以看到，在 1 月 21 日會出現「正月」，俗稱農曆大年初一，不過由於「置閏法則」的關係，同年 2 月 20 日又出現了「閏正月」，同樣意指大年初一，這個特殊現象千年難得，距上一次出現閏正月已經是 1640 年 2 月 22 日，相差了 622 年。就請大家努力堅持下去了？

爽過兩次年假、領兩次紅包、吃兩次年夜飯就在 2262 年了。

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