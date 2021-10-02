2022年請假攻略｜農曆新年請2日放9日　4次機會請4日放夠10日長假

現時國際旅遊逐步重啟，不少國家都正考慮放寬入境隔離政策，相信來年有望復飛。你又點可以錯過 2022 年請假攻略，mark定日子，計劃行程做好準備呢！



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旅遊國家推介：

泰國清邁

清邁古城區有柴迪隆寺、清曼寺等古蹟寺廟，而尼曼區則充滿文青小店、咖啡廳。到了清邁市郊還能體驗清邁廚藝學校做菜DIY，以及驚險刺激的叢林飛索；除此外，也可以到清邁友善大象保育營和大象來場親密接觸！

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日本名古屋

名古屋是日本北陸交通樞紐，周圍景點多，想去名古屋自由行也可以順便安排合掌村、高山、金澤一起玩，把握新年假期去的話，還可以親眼目睹白川鄉雪景，一年一度的點燈儀式！

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西班牙

西班牙充滿熱情魅力，除了充斥西方的基督教文化外，亦帶有一些東方伊斯蘭文化色彩。當中不得不提必去景點位於南部格拉納達的阿爾罕布拉宮，是聯合國教科文組織認定的世界遺產，可以在精美絕倫的皇宮裡探索穆斯林的歷史。

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德國

柏林，是德國的首都，也是一座現代科技與歷史文化交錯的都市。在柏林的街道上，處處都是二戰與冷戰遺留下來的痕跡，卻也看得見工業、科技發達的證明。要身歷其境地體驗二戰歷史，一定要造訪被害猶太人紀念碑及東邊畫廊；想見識現代進步的柏林，不能錯過經典汽車博物館；布蘭登堡門更是最具代表的地標。

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