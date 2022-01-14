淘寶又有中伏事件！虎年就到，有網民淘寶百家姓利是封準備過年派利是，註明利是封上印上「范」字，結果卻收到「範」字製成品，最令事主激氣的是，賣家堅持冇錯：「親親，范的繁體字就是這個哈！」



事主在facebook上展示印上「範」字的利是封及賣家的回應。（Wong Pik Ling Bonnie facebook圖片）

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「死都話佢無錯」

事主Bonnie近日在facebook群組「淘寶唔開心share （中伏group)」上分享這次中伏經歷，表示：「買個『范』姓利士封都出事，無言。」她稱已註明要三點水的范字，但仍然中伏。而她向賣家投訴後，賣家卻以百度網站上「範」為「范」的繁體字為證據，堅持沒有印錯。

範非百家姓

事主則以維基資料作為證據，指「範」並非百家姓之一，她亦從沒要求要轉換繁體字，然而賣家堅持並無印錯。最後事主向淘寶客服投訴，成功取得退款，她在回覆網民時表示：「實要負評啦！入黑名單添呀！誤導人百家姓，連百家姓無呢個姓都唔知，仲死撐！」👇 👇 👇 原來不少網民都有類似經歷，有人說已註明余文樂的「余」，最後還是印上了「餘」字 👇👇👇

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2021淘寶醜東西大獎Top 5

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同場加映：薛影儀淘寶攬枕好賣兼貴過Anson Lo！買家超愛 網民：當聖誕禮物😲😲

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