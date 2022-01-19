日本最大的黑幫是山口組，日本鳥界也有一個山口組。烏鴉一直是東京的霸主，不過近年在東京出現了外來品種紅領綠鸚鵡，這股新勢力正在威脅烏鴉的霸權，兩大鳥類更出現「爭地盤」。日本專家提出東京的領空大戰説不定因此而轉移，到底戰況如何我們一起看看吧！



YouTube: @ANNnewsCH

日本節目スーパーJチャンネル1月10日報導，東京鳥界霸主烏鴉與新興勢力鸚鵡的對決。生態學者佐佐木洋（佐々木洋）表示東京對烏鴉和紅領綠鸚鵡來説都是容易居住、舒適的環境，不但天敵比較少，食糧也很豐富。兩個鳥界聚集在一處，不免會引發搶地盤的情況，激化東京的領空權之戰。

👉 日本電視台員工票選 8位鏡頭後性格超好女明星 綾瀨遙屈居第二

👇👇👇即睇烏鴉鸚鵡勢力地盤爭霸戰👇👇👇

+ 7

烏鴉不怕人，亦會攻擊白鴿、麻雀，吃他們的蛋，攻擊力高強。不過紅領綠鸚鵡與隼有相似基因，飛行速度時速70km，比烏鴉快，也會用强勁的鳥喙咬對手。所以即使擁有高攻擊力，烏鴉與鸚鵡一對一對戰也未必能獲勝。

紅領綠鸚鵡每次出動都相當「疊馬」，大量出動「晒冷」保衛安全。為搶地盤而引發空中戰的時候，經常以數百隻鸚鵡組隊一起追逐一隻烏鴉，以鳥數制勝。

👉 《單身即地獄》宋智雅認曾整容 大學舊照被瘋傳網民讚爆：超清純

東京都現時已經有1700隻紅領綠鸚鵡，持續威脅烏鴉的霸主地位。反觀烏鴉數量減少，可能與政府注意公衆地方衛生的政策有關；垃圾減少令烏鴉數量由2001年的3萬多隻減少至一萬多隻。因此主權勢力轉移到鸚鵡軍團也不出奇。

不過專家指出，如果鸚鵡繼續繁殖有可能破壞生態系統，對人類做成傷害。像烏鴉一樣，在鬧市築巢，人類經過就可能被襲擊。有居民被訪問時指出：「好嘈㗎！仲要佢哋有時飛得好低，好危險㗎！」

YouTube: @ANNnewsCH

其實紅領綠鸚鵡不是日本原生動物，牠們1960年代由印度、斯里蘭卡輸入，當時日本人當寵物飼養。至於今次烏鴉大戰紅領綠鸚鵡，最終東京領空大戰仍未分出勝負，大家覺得烏鴉可以守得住霸主之位嗎?

同場加映：《One Piece》娜美80歲似巫婆?繪師YouTuber腦補15個角色老年樣貌

《One Piece》相信大家都很熟悉，即使漫畫多達1000集，故事内的時間線上其實只過了兩年,不禁令人好奇角色們未來成長會如何。YouTuber Norridzuan Art 就將自己對《One Piece》角色未來長相做成畫作，猜想他們多年後的樣貌。今天我們就一起來看看他們能否對抗時間的考驗吧！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈