新的一年除了關注PANTONE宣佈的年度代表色，相信大家也對2022年會流行甚麽潮流配件充滿興趣。日本節目《めざましテレビ》就報導最近日本街頭有不少女性佩戴各種蝴蝶結配件，成爲年2022年不可或缺的時尚配件之一。節目調查更揭日本女性愛戴超巨蝴蝶結的原因，其中一個原因竟然是可以令臉部顯瘦！



めざましテレビ 截圖

日前日本節目《めざましテレビ》報道，巨大蝴蝶結將會是2022年值得注目的時尚配件。節目組在周末正午時分在原宿街頭進行統計，一小時内就發現了62個穿戴蝴蝶結配件的女性。除此以外，SHIBUYA109涉谷分店有六成店鋪都有售賣蝴蝶結產品，竹下通一間首飾店也表示蝴蝶結專區比往年秋天大四倍。

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節目受訪者表示簡單的搭配加上一個巨大蝴蝶結就可以令人留下印象，覺得不戴就「好似差咁啲嘢」。有一位全身佩戴多個蝴蝶結的少女更表示「蝴蝶結係我條命！」。

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雜誌CanCam的造型師提出整體時尚走勢也比較流行誇張，所以蝴蝶結受到影響也有越來越大的趨勢。而節目訪問發現日本年輕女性喜歡佩戴蝴蝶結的原因主要有三個，適合自己的服裝配搭、女性化、或者有瘦臉效果。只要帶上巨型蝴蝶結就可以令自己在對比下看起來臉比較細。節目組也實驗了一下，帶上蝴蝶結後頭頂的頭髮會比較蓬鬆，間接達至瘦臉效果。

めざましテレビ 截圖

巨大蝴蝶結不但可以成為簡單配搭的亮點，亦有意外的瘦臉效果。2022年大家也不妨試試吧！

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