有渣男稱號的日本男星東出昌大1月31日後將會離開所屬經紀公司「humanité」，雖然對外宣稱是「自立門戶」，但近日有日本媒體爆出，由於東出先跟當年未成年的唐田英里開展婚外情以致離婚，及後又被拍到開工時叫圈外混血女友到酒店陪他過夜，經紀公司怒不可遏決定炒他魷魚，而非自願離開。



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東出昌大本來跟知名演員渡邊謙的女兒杏結婚並育有3子，但2020年被爆出跟當時仍是未成年少女唐田英里佳發展了三年的不倫戀，形象插水最終同年離婚收場。不過他仍未修心養性，2021年10月再被《週刊文春》踢爆在廣島拍電影開工時，叫20多歲混血圈外女友到下榻飯店夜會陪伴，更連續過夜3日，被狠批洩露拍攝機密。據日媒《FLASH》報導，最終經紀公司忍無可忍炒他魷魚，並非如東出對外說要「自立門戶」。

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