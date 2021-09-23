謝嘉怡進駐小紅書玩「你問我答」　粉絲關心會否再唱《上海灘》

上屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）日前進駐內地社交平台小紅書，並大玩「你問我答」解答網民種種的提問。有網民就問到這個帳號是不是Lisa本人，Lisa立即點頭說：「係我自己做，上個星期開。」除此之外，大家好奇她會不會看中文以及會否再演唱「首本名曲」《上海灘》，Lisa就逐一回覆不同的提問。



上屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）日前進駐內地社交平台小紅書，並大玩「你問我答」解答網民種種的提問。（IG/ @lisamarie_tse）

Lisa坦言不懂看中文，不過朋友會幫忙翻譯亦會將網民的留言讀給她聽。有粉絲大讚Lisa漂亮，並與奧黛麗赫本十分相似，她隨即謙虛感謝大家：「Audrey Hepburn好靚，多謝你將我哋一齊比較」。而Lisa於上年港姐決賽獻唱《上海灘》令觀眾留下深刻印象，問到會否再有機會唱一次，她說：「我遲啲會唱多啲歌，你繼續Follow我，我會唱畀你聽。」

Lisa亦分享早前現身《香港小姐2021》決賽後台的情況。（影片截圖）

另外，Lisa亦上載積極練普通話的影片，她想用普通話跟大家說「大家好」，不過卻頻頻說成「大折好」，場面非常搞笑。而她亦分享早前現身《香港小姐2021》決賽後台的情況，工作人員問她是否很緊張，她坦言：「I'm more nervous than last year，今日仲緊張。上年我個后冠歪咗呀，所以今年我唔想歪，我同畀后冠嘅老師講唔好歪、唔好歪，可唔可以幫我影幾張相？」

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