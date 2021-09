謝嘉怡進駐小紅書玩「你問我答」　粉絲關心會否再唱《上海灘》

上屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)日前進駐內地社交平台小紅書,並大玩「你問我答」解答網民種種的提問。有網民就問到這個帳號是不是Lisa本人,Lisa立即點頭說:「係我自己做,上個星期開。」除此之外,大家好奇她會不會看中文以及會否再演唱「首本名曲」《上海灘》,Lisa就逐一回覆不同的提問。



上屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)日前進駐內地社交平台小紅書,並大玩「你問我答」解答網民種種的提問。(IG/ @lisamarie_tse)

Lisa坦言不懂看中文,不過朋友會幫忙翻譯亦會將網民的留言讀給她聽。有粉絲大讚Lisa漂亮,並與奧黛麗赫本十分相似,她隨即謙虛感謝大家:「Audrey Hepburn好靚,多謝你將我哋一齊比較」。而Lisa於上年港姐決賽獻唱《上海灘》令觀眾留下深刻印象,問到會否再有機會唱一次,她說:「我遲啲會唱多啲歌,你繼續Follow我,我會唱畀你聽。」

Lisa亦分享早前現身《香港小姐2021》決賽後台的情況。(影片截圖)

另外,Lisa亦上載積極練普通話的影片,她想用普通話跟大家說「大家好」,不過卻頻頻說成「大折好」,場面非常搞笑。而她亦分享早前現身《香港小姐2021》決賽後台的情況,工作人員問她是否很緊張,她坦言:「I'm more nervous than last year,今日仲緊張。上年我個后冠歪咗呀,所以今年我唔想歪,我同畀后冠嘅老師講唔好歪、唔好歪,可唔可以幫我影幾張相?」

