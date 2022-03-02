煲完《殭屍校園》唔知睇乜好？5部韓國人氣喪屍片　總有1套啱你睇

Netflix熱播韓劇《殭屍校園》掀起一波討論熱潮，不僅見證了韓國影視產業的威力，也不難發現近幾年以「喪屍」為題材的電影、戲劇總能吸引一批影迷追捧。



小編今天也特意整理了五部高討論度的韓國喪屍片，追完《殭屍校園》意猶未盡的你不妨找時間追一波！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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喪屍韓劇推薦＃1.《殭屍校園》

主演：朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、朴所羅門、劉仁秀、李瑜美

《殭屍校園》大家是不是已經追完了呢？由新人演員朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、朴所羅門、劉仁秀、李瑜美所主演的《殭屍校園》，改編自朱東根的同名網絡漫畫，喪屍開端從一名被霸凌的學生開始，身為化學老師的父親因不願看到兒子長期被霸凌，因此偷偷替他注射了自己研發的病毒，希望兒子能夠有反抗惡霸的力量，卻沒想到意外使兒子成了沒有理智的喪屍，為了找到解方不斷研發解藥的老師拿白鼠作為實驗，但又意外咬傷學生，從此歡樂的校園淪為人間煉獄…..

《殭屍校園》雖然受到相當極端的評價，但就小編個人而言，如果不以太多現實層面去思考的話，其實這部影集的可看性相當高，尤其是新人演員中討論度很高的惡角尹奎男（劉仁秀 飾），每次出場都帶給人毛骨悚然、邪惡的氛圍，可以感受到他的演技功底相當深厚。

喪屍韓劇推薦＃2.《#Alive》

主演：劉亞仁、朴信惠

由劉亞仁、朴信惠主演的電影《#Alive》，故事改編自荷李活編劇 Matt Naylor 劇本，主要講述一座被來路不明病毒襲擊的城市，與世隔絕獨自在公寓裡存活下來的遊戲玩家吳俊宇（劉亞仁 飾），以及不畏環境困境，奮力創造獨有生存方式的倖存者金宥彬（朴信惠 飾），在艱難四周都是喪屍的危及狀況下，兩人該如何互相幫助，尋找一線生機？

《#Alive》雖然是部小成本製作、拍攝的電影，但在與喪屍搏鬥、逃生等刺激場面的詮釋，或是想辦法求生的驚險瞬間等，效果絕對不輸國際大片，甚至在 Netflix 公開後兩天就登上了全球 35 個國家、地區電影排行榜第一位，成為 Netflix 第一部登上全球電影排行榜冠軍的韓國電影，再加上有兩位票房保證演員劉亞仁、朴信惠的加持，都使得《#Alive》更加有可看性！

喪屍韓劇推薦＃3.《屍戰朝鮮》

主演：朱智勛、柳承龍、裴斗娜等人

由朱智勛、柳承龍、裴斗娜等人主演的《屍戰朝鮮》，也是 Netflix 首部韓國自製劇，故事背景以架空的壬辰倭亂後的朝鮮王朝為主，主要講述王世子李蒼（朱智勛 飾）想見臥病在床十多天的父王，卻一直被宮人阻撓，對此感到奇怪的他，特意微服暗訪醫治父王的醫員，才得知原來一場恐怖瘟疫正全國擴散，且發病者會變得非常嗜血、人肉，整個朝鮮正陷入一場滅亡危機，而王世子李蒼在一步步揭開活屍瘟疫的真相後，便決定挺身保護百姓！

《屍戰朝鮮》以精彩絕倫的特效、猛殺喪屍的精彩場面受到觀眾稱讚，是一部持續受到到好評熱潮的喪屍劇，去年更驚喜推出衍生篇《屍戰朝鮮：雅信篇》，並將故事背景聚焦在前兩季大家都相當好奇的「生死草」上。融入韓國的歷史事件延伸改編，劇中主角「雅信」更找來女神全智賢飾演，雖然在劇中台詞不多全憑眼神說話，精湛的演技依舊受到大眾熱烈回應，也有不少韓國網友在看完《屍戰朝鮮：雅信篇》紛紛猜測第三季走向。

喪屍韓劇推薦＃4.《屍殺列車》

主演：孔劉、鄭有美、馬東石、金秀安、崔宇植

由孔劉、鄭有美、馬東石、金秀安、崔宇植主演的《屍殺列車》，絕對是在韓國眾多「喪屍」片中經典中的經典。故事講述一家證券公司經理徐碩宇（孔劉飾），離婚後疏於照顧女兒，因此答應在生日當天帶她去釜山探望母親，在前往 KTX 高鐵站搭車時，一位被喪屍咬傷腿的女子逃到碩宇所搭乘的列車上避難，沒想到竟開始屍變成了嗜血喪屍，乘客們該如何互相協助在狹小的列車上死裡逃生？

《屍殺列車》電影當年上映後立刻掀起旋風。第二部延伸故事《屍殺列車：感染半島》終於在時隔四年後推出，主要講述在病毒爆發後的四年，唯一是韓國淨土的釜山也逐漸淪陷，大批的韓國人民成為了沒有家的國際孤兒，開始逃往各國尋求協助的故事，雖然與《屍殺列車》沒有直接的關聯，主演群也並非是第一部中的主角出演，但在上映時依舊掀起了討論熱潮。

喪屍韓劇推薦＃5.《Happiness毒樓》

主演：韓孝周、朴炯植、趙宇鎮

由韓孝周、朴炯植、趙宇鎮主演的電視劇《Happiness毒樓》，主要以後疫情時代為背景，而比較不同於其他喪屍片的地方在於「喪屍的起因不是病毒」，而是在住戶、民間流傳的藍色藥物，本來是用來醫治肺炎的口服藥竟暗藏危害，不僅會引發人體變異產生「狂人病」，被咬到的人們更是無一倖免，導致病毒開始大規模擴散，而故事則主要聚焦在一處相當重視貧富階層的社區，隨著新型病毒的擴散，導致被全區封鎖，在心理極度不安下，爲生存而展開的激烈鬥爭、心理戰的故事。

《Happiness毒樓》不光是男女主角韓孝周、朴炯植顏值在線，劇中的社區就像是小型社會縮影，有人為了一己私利桶刀、有人為了保護自身安全將他人至於死地，在生命受到威脅時所喪失的「良知」其實是才是最恐怖的，小編自己在看追劇的時候也被公寓裡的住戶氣得牙癢癢，但其中有許多問題值得深思。而除了人性黑暗面，當然也少不了打喪屍的熱血場面，喜愛這類驚悚劇的朋友，這部小編大推唷！

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